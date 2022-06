La truffa che ti lascia senza soldi nel portafoglio

La truffa della gomma bucata, è un raggiro da cui bisogna stare in guardia e che sempre più spesse vede coinvolte numerose vittime. La finalità è solitamente il tentativo di realizzare un furto al povero malcapitato, che oltre a ritrovarsi una gomma da sostituire subisce pure una rapina. I luoghi dove queste truffe si concretizzano sono quasi sempre i parcheggi dei grandi supermercati o dei centri commerciali.

Ma come funziona questo tipo di truffa? Esistono due versioni. Nel primo caso, ed è la più diffusa, si tratta di una tecnica rodata, messa in atto una volta che la vittima scende dalla propria vettura per controllare la ruota a terra segnalatagli dal truffatore di turno da un’altra vettura. Una volta sceso dalla macchina i ladri ne approfittano per rubare la borsa ed in alcuni casi la stessa automobile lasciata con le chiavi attaccate al cruscotto.

Esiste anche una variante “in movimento” di questa frode, anche se meno diffusa. In questo caso, dopo aver forato la gomma, i truffatori seguono la vittima per un breve tratto di strada con la loro vettura. Dopo aver affiancato la macchina, segnalano la ruota bucata e si offrono per dare una mano.

A questo punto il copione si ripete in maniera analoga al supermercato: mentre uno dei due delinquenti aiuta il malcapitato a sostituire la ruota, l’altro sottrae qualsiasi cosa sia a portata di mano nell’auto.

Come ricorda anche la Polizia Stradale quando una ruota è bucata lo sterzo ‘tira’ verso un lato e anche abbastanza decisamente. Se invece non sentite questa sensazione ringraziate semplicemente chi vi ha segnalato la cosa e proseguite.