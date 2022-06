Il record di Candida: rinnovo della patente a 100 anni

La Signora Candida Uderzo, di Sarcedo nel Vicentino, è una signora di 100 anni a cui è stata rinnovata la patente fino al 2024. Per altri due anni potrà guidare, fino a 102 anni. Per il momento, l’autoscuola che la ha dato il via libera non ha riscontrato alcun problema. La nonna vicentina è una grande sportiva ed una grande camminatrice tanto che fino a poco tempo fa non si perdeva una marcia.

Alla signora Candida non servono pastiglie o medicine, come ha raccontato al Corriere del Veneto. “Prendo a volte qualche pastiglia per dormir- racconta – quando fatico ad addormentarmi, ma nient’altro. Non sto mai ferma, né con le gambe, ancora adesso faccio le pulizie di casa e coltivo l’orto, né con la lingua, perché mi piace tanto chiacchierare con le amiche. Quando non cammino vado in bicicletta: di solito la utilizzo per andare a trovare mia sorella Rita di 95 anni”.

Cosa prevede l’ordinamento

L’ordinamento prevede un rinnovo della patente di guida ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, mentre per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, il rinnovo va effettuato ogni 5 anni. I guidatori con un’età dai 70 agli 80 anni, invece, dovranno effettuare il rinnovo della patente di guida ogni 3 anni, mentre per gli over 80 questa incombenza deve essere ripetuta ogni 2 anni.

Il rinnovo patente si può fare presso la Motorizzazione Civile, una delegazione ACI o un’Autoscuola privata, prenotando in anticipo la visita medica per la verifica dei requisiti psichici e fisici, la stessa valida per gli automobilisti di ogni età. Il costo della visita varia a seconda della struttura prescelta