Gomme invernali: la classifica dei migliori marchi

editato in: da

Quali sono le migliori gomme invernali 2019 2020? Per scoprirlo GripDetective, la piattaforma italiana di recensioni pneumatici, ha realizzato la classifica dei migliori marchi di pneumatici invernali, che tiene conto dei risultati dei 10 test realizzati da riviste* ed enti specializzati italiani, inglesi e tedeschi in questa stagione.

Il vincitore della classifica dei migliori marchi di pneumatici invernali 2019 è Bridgestone, con un punteggio medio di 4,5 punti su 5 nei 3 test a cui ha partecipato. Davvero un bel risultato per il brand giapponese, soprattutto perché viene conquistato solamente con un prodotto, il nuovo invernale Blizzak LM 005, lanciato quest’anno.

Al secondo posto troviamo Goodyear, con 4,44 punti su 5, ottima media considerando il fatto che è stata ottenuta partecipando a ben 8 test. Il brand americano quest’anno ha veramente stupito nelle prove comparative, vincendo 3 degli 8 confronti a cui ha partecipato. I nuovi prodotti lanciati per il 2019, UltraGrip 9+ e Ultragrip Performance +, si sono fatti valere, ma anche quelli meno recenti non sono stati certamente da meno. GripDetective segnala che Dunlop, marchio appartenente allo stesso gruppo Goodyear, è al sesto posto assoluto, con 4,1 punti conquistati nei 5 test a cui ha partecipato.

Il podio viene completato da Vredestein, con 4,43 punti medi ottenuti nei 7 test in cui è sceso in campo. Il marchio olandese ha sempre prodotto ottimi pneumatici all season, ma recentemente ha dato il via ad un ciclo di rinnovamento dei prodotti che hanno ottenuto risultati straordinari. Protagonista di questo podio è il Wintrac Pro, l’ultimo invernale lanciato dal gruppo. Seguono Michelin e Continental, con 4,3 e 4,2 punti rispettivamente. Il marchio francese ha partecipato a 7 prove, mentre quello tedesco addirittura ad 8. I risultati, in entrambi i casi, sono eccellenti: avere una media sopra i 4 punti su 5, con così tanti test effettuati, vuol dire presentare prestazioni straordinarie, e questo vale per tutti i brand sopra citati.

La classifica è stata realizzata partendo dai 10 test pubblicati nella stagione invernale 2019 / 2020, raggruppati per brand. Le valutazioni sono state rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a 5: il massimo, 5, va ai pneumatici che hanno ottenuto il rating esemplare, ottimo, eccellente e via dicendo. Molto consigliato vale 4,5, consigliato e buono 4. Discreto e sufficiente sono convertiti in 3,5 e 3, rispettivamente, mentre consigliato con riserva corrisponde a 2 e non consigliato a 1. Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per il numero di test effettuati si ottiene il piazzamento complessivo del marchio. Per non falsare l’ordine, sono stati inseriti solo quei brand che sono stati testati in più di una prova.

La classifica dei migliori marchi di pneumatici

1. Bridgestone 4,5 (3 test)

2. Goodyear 4,437 (8 test)

3. Vredestein 4,428 (7 test)

4. Michelin 4,3 (7 test)

5. Continental 4,2 (8 test)

6. Dunlop 4,1 (5 test)

7. Uniroyal 4 (2 test)

8. Pirelli 3,9 (6 test)

9. Hankook 3,8 (7 test)

10. Kleber 3,7 (2 test)

11. Falken 3,5 (8 test)

12. Nokian 3,4 (7 test)

13. Sava 3,2 (2 test)

14. Kumho 3 (3 test)

15. Toyo 2,8 (6 test)

16. Cooper 2,5 (2 test)

17. Nexen 2,2 (4 test)

18. Viking 2,1 (2 test)

19. Gislaved 1,8 (3 test)

20. Maxxis 1,8 (2 test)

*Le riviste ed enti specializzati che hanno condotto test pneumatici invernali sono: Quattroruote, Auto Express, ADAC-TCS-ÖAMTC, Auto Motor und Sport, Auto Bild, Auto Zeitung, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Sport Auto, Auto Express