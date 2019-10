Ford Go Electric: il futuro elettrificato dell’Ovale Blu

editato in: da

Ford racconta un futuro elettrificato e lo fa in occasione della Settimana della Scienza di Genova, portando per la prima volta in Italia l’installazione Go Electric che avevamo visto in anteprima al Salone di Francoforte.

L’Ovale Blu ha intenzione di elettrificare più del 50% dei veicoli entro la fine del 2022, anno in cui è previsto il sorpasso in termini di vendite delle auto elettriche su quelle a benzina e diesel. Per elettrificazione si intende l’utilizzo di veicoli full electric (Bev) ed ibridi che si dividono nelle tre categorie mild hybrid (Mhev), hybrid (Hev), plug-in hybrid (Phev) a seconda di come vengono coinvolte l’alimentazione del motore elettrico e quella del motore termico tradizionale.

L’installazione di Ford aiuta a capire le differenze tra queste tipologie di motorizzazioni e guida il visitatore nella scelta dell’auto elettrica o ibrida più adatta a lui e alle sue abitudini. La Ford Kuga sarà l’unica vettura della gamma a coprire le tre varianti ibride. La motorizzazione ibrida plug-in sarà disponibile anche per Explorer, Tourneo Custom, Transit Custom; per le ibride Hev si aggiungerà la Mondeo; tra le Mild Hybrid vedremo Focus, Puma, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van. Il Transit avrà anche una motorizzazione completamente elettrica, così come il tanto atteso suv ispirato alla mitica Mustang che vedremo alla fine del 2020.

Tanta informazione dunque, ma anche un’esperienza davvero elettrizzante che ha suscitato interesse e curiosità tra i visitatori. Stiamo parlando del modulo E-Launch dove si verrà lanciati attraverso un tunnel con un’accelerazione di 1,2 G che sarà la stessa che potrà essere sperimentata direttamente proprio su questo super suv elettrico.

L’installazione Go Electric e il tunnel E-Launch saranno presenti al Porto Antico di Genova fino a lunedì 4 novembre nel contesto della Settimana della Scienza.