Follie in Autostrada: inversione ad U, strage evitata

Le immagini dei video di sorveglianza sulle Autostrade hanno immortalato alcune manovre folli, in questi giorni di grande traffico, che solo per puro caso non ha causato conseguenze molto gravi.

Qualche giorno fa è dovuta intervenire la Polizia Stradale di Ovada sull’autostrada A10 a Genova, vicino al casello dell’Aeroporto, per un Tir che, poco prima d’una galleria, ha fatto una folle inversione a U.

Una manovra pericolosa che è stata ripetuta poche ore nello stesso tratto anche da un’auto. L’autista, originario dell’Europa dell’Est, è stato fermato dalle pattuglie della Stradale. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e una multa da 8.000 euro, cui si è aggiunge il fermo del mezzo per 3 mesi.

Sono invece di ieri le immagini di un Suv che ha effettuato un cambio di marcia sull’autostrada A1, nei pressi di Fiano Romano, nel Lazio, facendo una pericolosissima inversione, solo per puro caso non causando un grave incidente.

L’automobilista, di origini straniere, alla Polstrada si è giustificato dicendo che: “Il navigatore di bordo aveva detto di fare quanto prima l’inversione di marcia”. L’uomo è stato sanzionato con il ritiro della patente ed una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi.