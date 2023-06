Elon Musk in Italia, sfida alla Francia per Tesla

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Con grande sorpresa nelle scorse ore abbiamo appreso che Elon Musk si trova in Italia. Ma cosa ci fa il CEO di Tesla e proprietario di Twitter, SpaceX e altre realtà che conosciamo, nel nostro Paese? La domanda sorge spontanea, e cercheremo di darvi la risposta.

Innanzitutto Elon Musk ha già incontrato proprio ieri mattina, appena arrivato in terra italiana, il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Nel pomeriggio invece ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni. Al momento non abbiamo molte informazioni riguardo i colloqui intercorsi tra i personaggi, è apparso solo qualche tweet di Tajani, in cui spoilera che si è parlato di aerospazio, di automotive, di cybersicurezza e di progetti ai quali l’Italia sembra essere intenzionata a collaborare.

L’incontro tra Elon Musk e Giorgia Meloni

Un incontro di oltre un’ora con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il CEO di Tesla e proprietario di Twitter ha parlato di deregulation dell’Europa in alcuni settori. Erano diversi gli argomenti sul tavolo, come è stato riferito dalle fonti, e si è parlato anche di problematiche del Bel Paese, tra cui il basso tasso di natalità e i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. Pare che Elon Musk abbia dichiarato che la premier Meloni “è molto focalizzata sull’interesse italiano”.

Il Ministro Tajani invece ha detto: “Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c’è. Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire”.

Tesla arriva in Italia?

Chissà se Elon Musk sti valutando un possibile investimento in Italia, ancora non sappiamo nulla a riguardo. Il CEO di Tesla sta incontrando alcuni rappresentanti dei governi interni dei Paese dell’UE, lo avevamo visto non molto tempo fa parlare anche con Macron in Francia. Gli incontri vertono su differenti argomenti, tra cui ovviamente le auto elettriche, ma anche la regolamentazione digitale e l’energia.

Tra l’altro l’imprenditore da guinness dei primati è nuovamente atteso anche oggi in Francia, sembra che il CEO di Tesla voglia indagare per decidere quale Paese europeo scegliere per realizzare la sua seconda Gigafactory nel nostro continente. La Francia mira a convincere Musk a scegliere il suo territorio, ma anche la Spagna sta già dialogando con Tesla, quindi è ancora tutto un mistero

Chissà se Elon Musk sta valutando anche l’Italia come possibile Paese in cui costruire la sua nuova fabbrica, è ancora troppo presto per affermarlo. I motivi che hanno spinto il ricco imprenditore a venire in Italia potrebbero essere anche altri, non ci resta che attendere maggiori dettagli a riguardo.

Il Ministro Matteo Salvini, già tempo fa, aveva invitato Elon Musk a investire in Italia. Chissà cosa deciderà. Intanto l’imprenditore sembra preoccupato per il calo demografico, e lascia il nostro Paese raccomandando: “Italiani, fate bambini!”.

Elon Musk ha girato per Roma con il collaboratore Andrea Stroppa a bordo della sua Tesla bianca, si è concesso una pausa in un noto ristorante, e oggi sarà in Francia, per incontrare il presidente Macron. Vediamo che cosa succederà nelle prossime ore.