Dove pagare il bollo auto da gennaio 2020

Abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi dell’introduzione di PagoPa con la Legge di Bilancio 2020 e delle modifiche che vengono apportate al decreto fiscale. Questa novità è un obbligo che sarà in vigore da gennaio 2020 e che già ora non piace agli automobilisti.

La nuova decisione del governo praticamente annuncia che dal prossimo anno la tassa automobilistica potrà essere pagata solo ed esclusivamente con il sistema di pagamenti elettronici PagoPa alla Pubblica Amministrazione. Poco cambia, o comunque non sembra che i procedimenti si complichino, il problema è che aumentano i costi, la spesa per i contribuenti sarà infatti più alta.

E così, dopo che negli scorsi giorni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato il passaggio ai processi digitali per quanto riguarda le pratiche auto e il Documento Unico, oggi possiamo dire che le agenzie di pratiche auto hanno già adottato da quest’anno la nuova soluzione ed è per questo che abbiamo potuto constatare che ad esempio il costo di esazione per il pagamento del bollo auto è passato da 1.87 euro a 2.37, quindi è aumentato di 50 centesimi, ma non è tutto. Il pagamento, come già sappiamo, può essere effettuato in tutte le tabaccherie, pagando oggi un balzello di 1.87 euro, oppure rivolgendosi a Poste Italiane, con una commissione di 1.50 euro.

Quello che ci tiene a precisare oggi l’Unasca, Unione nazionale autoscuole Studi consulenza automobilistica, è quanto segue: “I cittadini potranno continuare a corrispondere le Tasse Auto presso gli Studi di Consulenza o Agenzie di pratiche automobilistiche, dal primo gennaio 2020 attraverso il nuovo sistema PagoPa. Con l’aggiunta di un valore consulenziale non rintracciabile presso altri punti di pagamento”.

Il Segretario Nazionale degli Studi di Consulenza Yvonne Guarnerio ha dichiarato: “Le Agenzie hanno iniziato ad utilizzare il nuovo sistema già da gennaio 2019 per i pagamenti della Tassa Auto con moneta elettronica. Il sistema PagoPa prevede che le somme siano versate istantaneamente alla Pubblica Amministrazione e questo rappresenta una sicurezza assoluta tanto per il cittadino, quanto per la Regione o la Provincia Autonoma di riferimento. Nelle Agenzie associate all’Unasca, diversamente da altri canali di pagamento sia fisici che virtuali, il cittadino può controllare la situazione pregressa dei pagamenti, sanando così eventuali problemi. Inoltre, può far aggiornare gli archivi regionali in caso di disallineamenti, ricevendo un’assistenza qualificata e professionale nella specifica normativa”.