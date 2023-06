CUPRA Talks: Music Edition, quando l’Automotive e la Musica si fondono in un’unica emozione

CUPRA, il marchio automobilistico spagnolo noto per la sua passione per le prestazioni sportive e l’eleganza, dimostra ancora una volta la sua volontà di andare oltre l’automotive tradizionale. Questa volta, la collaborazione con la start-up Open Stage ha dato vita all’evento CUPRA Talks: Music Edition, un’esperienza che unisce la passione per l’automobilismo e la musica.

Un vero e proprio stile di vita giovane e dinamico, quello di Cupra, dimostrato ancora una volta dalla sua ultima collaborazione con Open Stage e dall’evento CUPRA Talks: Music Edition.

L’evento, che si è svolto il 23 maggio 2023, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di ascoltare dal vivo due talentuosi artisti emergenti: gIANMARIA e Clara.

gIANMARIA è noto per la sua partecipazione a X-Factor 16 e al Festival di Sanremo 2023, mentre Clara è una giovane artista che ha guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva “Mare Fuori”. A completare l’evento c’era anche BIAS, un giovane compositore e produttore di Vicenza.

CUPRA Talks: Music Edition rappresenta solo la seconda fase della collaborazione tra CUPRA e Primavera Sound. Prima dell’evento, attraverso il progetto CUPRA x Open Stage: Road to Music, il marchio catalano ha cercato nuovi talenti da premiare e portare al Primavera Sound di Barcellona.

Inoltre, il progetto ha coinvolto anche il concorso #CUPRAbeat, in cui artisti emergenti come Kharfi, Edmmaro, Dj Nuzzle e gli Stunt Pilots con ZoVivaldi hanno avuto l’opportunità di creare una traccia musicale utilizzando i suoni registrati e campionati di una CUPRA Formentor Tribe Edition.

Il totem Open Stage, installato a bordo di una Tribe Edition 1.4 PHEV da 245 CV, ha svolto un ruolo chiave nel processo creativo.

La collaborazione tra CUPRA, Open Stage e TikTok ha dato vita a un progetto unico che sottolinea l’impegno di CUPRA nel mondo della musica. Non è la prima volta che il marchio si unisce al mondo musicale, avendo già collaborato con Boiler Room e l’artista spagnola Rosalìa.

La collaborazione tra CUPRA, Open Stage e Primavera Sound attraverso l’evento CUPRA Talks: Music Edition rappresenta un connubio perfetto tra due mondi affascinanti: l’automobilismo e la musica. Questa iniziativa dimostra l’impegno di CUPRA nel creare esperienze coinvolgenti e nel superare le aspettative dei propri fan. Continuiamo ad aspettarci ulteriori sorprese e collaborazioni innovative da parte di questo marchio automobilistico che, oltre a offrire prestazioni straordinarie, sa come creare un vero e proprio stile di vita.