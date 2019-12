Bollo auto: da gennaio 2020 scatta la rivoluzione

editato in: da

Torniamo a pagare di Legge di Bilancio 2020 e in particolare delle modifiche che vengono apportate al decreto fiscale. Questa volta la novità, che già non piace agli automobilisti, riguarda la modalità di pagamento del bollo auto.

In particolare, secondo quanto è stato deciso ai piani alti, dal prossimo anno l’unico modo per pagare la propria tassa automobilistica sarà attraverso il sistema di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione, chiamato PagoPa. Fin qui nulla di strano, o quasi, il problema principale sono i costi, visto che la spesa per i contribuenti aumenterà.

Questa soluzione è già stata adottata dalle agenzie di pratiche auto e quello che abbiamo potuto constatare è che ad esempio il costo di esazione per il pagamento del bollo auto è passato da 1.87 euro a 2.37, quindi è aumentato di 50 centesimi, ma non è tutto. Il pagamento, come già sappiamo, può essere effettuato in tutte le tabaccherie, pagando oggi un balzello di 1.87 euro, oppure rivolgendosi a Poste Italiane, con una commissione di 1.50 euro.

Questa volta però non è lo Stato che ci guadagna, ma sono i prestatori di servizi di pagamento che ovviamente incassano le commissioni per gestire questa tipologia di servizio che consente il pagamento tramite PagoPa.

È scattato questa settimana l’obbligo di pagamento con PagoPa presso le agenzie di pratiche auto, che vale anche quando si fa il cambio di proprietà di un veicolo o l’immatricolazione di un nuovo mezzo. Si tratta di due pratiche per cui l’automobilista deve versare un doppio pagamento, uno al PRA e l’altro per l’imposta di bollo. Purtroppo questo si traduce in doppia commissione da versare a chi ti concede il servizio di pagamento, che gestisce le transazioni, società e banche specializzate in pagamenti elettronici.

Paolo Colangelo, in qualità di presidente di Confarca, l’associazione che rappresenta le autoscuole, ci spiega: “Oggi per un passaggio di proprietà gli oneri aggiuntivi ammontano nella migliore delle ipotesi a 1.60 euro, ma possono arrivare anche a sforare i 5 euro: l’extra-costo varia a seconda dell’agenzia di pratiche auto nella quale ci si reca e in base al prestatore di servizio di pagamento a cui quest’ultima si affida”.

Di sicuro non un’ottima mossa nei confronti degli automobilisti italiani, soprattutto dopo che lo Stato aveva promesso che i costi delle commissioni sarebbero scesi con PagoPa, per effetto della concorrenza tra i prestatori del servizio di pagamento. Non solo bollo auto ma anche multe, refezione scolastica, tasse universitarie, Tari, Tasi, Imu e altri tributi verranno pagati attraverso il sistema PagoPa.