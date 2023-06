BMW e MINI: ecco i programmi sportivi 2023 in Italia

Piloti neofiti e gentlemen drivers verranno accolti in un percorso che parte dalla MINI Challenge Academy, sale alla MINI Challenge (e prosegue con la M2 CS Racing Cup Italy), sino alla possibilità di avvicinarsi alla BMW M4 GT3.

Partiamo dalla BMW M2 CS Racing Cup Italy. Lo dice il nome: protagonista la M2 CS Racing, realizzata in base a criteri ad alte prestazioni. È adatta a eventi Clubsport e in circuito, come la versione Cup, creata per essere utilizzata in competizioni quali VLN Endurance Championship nel Nürburgring e TC America. Un’auto da corsa con motore a sei cilindri in linea S55 e tecnologia M TwinPower Turbo. Grazie ai suoi 2.979 cc, garantisce una potenza di 450 CV con 550 nm: il cambio a doppia frizione a 7 velocità, applicato con apposito software motorsport, fa toccare con facilità la coppia massima.

La stagione 2023 del BMW M2 CS Racing Cup Italy vedrà i piloti sfidarsi in sei appuntamenti sulle piste dei più celebri circuiti nazionali: Misano World Circuit Marco Simoncelli; Autodromo Vallelunga Piero Taruffi; Autodromo Nazionale di Monza; Mugello Circuit; Autodromo Nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ogni tappa del campionato, a partire dal 5 maggio, si svilupperà su due giornate e prevede lo svolgimento di due turni di prove libere per la durata complessiva di 50 minuti, due sessioni di qualifiche da 15 minuti ognuna e due gare per weekend da 25 minuti più un giro ciascuna. Sono previsti uno o due piloti per vettura.

Il campionato sarà trasmesso su SKY al canale dedicato ACI SPORT, al numero 228. A supporto la piattaforma dedicata bmw.it/M2RacingCup e i canali social @BMWItalia per far vivere in diretta e in differita i risultati degli eventi, con approfondimenti dedicati.

Secondo: MINI Challenge. Sviluppate sulla base della John Cooper Works 3 porte stradale, le due tipologie di vetture in gara sono state modificate. Infatti, la John Cooper Works Challenge Lite ha un 2.0 Twin Power Turbo da 231 CV e 320 Nm di coppia. Più rollbar imbullonato al telaio, cambio di serie con differenziale autobloccante, dischi freno racing, serbatoio sicurezza, senza dimenticare ammortizzatori specifici, Splitter anteriore e Ala posteriore. Invece, la John Cooper Works Challenge Evo è mossa da un 2.0 Twin Power Turbo (306 CV e 490 Nm di coppia); in più, rollbar saldato al telaio, cambio sequenziale, pinze freno e dischi freno racing, elettronica specifica, oltre ad ammortizzatori specifici e kit aerodinamico.

Terzo, BMW M4 GT3 @ Campionato Italiano Gran Turismo. La premessa è il campionato 2022: ha visto l’equipaggio Glock-Klingmann vicecampione italiano della serie Sprint; e il trio Comandini-Fascicolo-Nilsson al terzo posto della GT 3 PRO-AM Endurance. Ora, il team rilancia con una seconda vettura per la stagione 2023. Il BMW Italia Ceccato Racing Team, infatti, sin dalla prima gara della stagione 2023 in programma dal prossimo 5 maggio al Misano World Circuit, affiancherà alla BMW M4 GT3 un esemplare che parteciperà a entrambe le serie.

I piloti della stagione 2023 per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint saranno l’equipaggio formato dai BMW M works driver Jens Klingmann e Bruno Spengler (rispettivamente tedesco e canadese), e la squadra formata dagli italiani Carlo Tamburini e Francesco Massimo De Luca. Per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, le due vetture del BMW Italia Ceccato Racing Team saranno affidate a due team composti da Alfred Nilsson (SWE) più gli italiani Marco Cassarà, Stefano Comandini, Carlo Tamburini, Salvatore Tavano e Francesco Guerra.

Carlo Botto Poala, direttore Marketing BMW Italia, ha spiegato: “È per noi un orgoglio portare due vetture nel Campionato Italiano GT in questi anni di offensiva di prodotto della M Gmbh”. Gli ha fatto eco Roberto Ravaglia, Team Manager BMW Italia Ceccato Racing Team: “La vettura è molto competitiva e lo abbiamo appena dimostrato al Fanatec GT World Challenge Europe a Monza dove abbiamo ottenuto il secondo gradino del podio nella categoria PRO AM”.