Auto si schianta contro la Polizia Stradale in Autostrada: VIDEO

E’ da segnalare un nuovo incidente sulle Autostrade italiane che questa volta non ha avuto gravi conseguenze solo per un miracolo e che ha visto coinvolta un’auto della Polizia Stradale. Un video di una telecamera dedicata al controllo della viabilità ha ripreso il tutto e le immagini sono davvero impressionanti,

La volante impegnata sulla A1, a deviare il traffico, è stata centrata in pieno da un automobilista. C’era già stato un incidente e gli agenti erano impegnati a garantire la ripresa della viabilità. A un certo punto, un’auto sopraggiunge a velocità e si scontra con il mezzo. I due poliziotti fanno giusto in tempo a spostarsi. Devastante l’impatto tra le vetture coinvolte. Il conducente dell’utilitaria è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti e cure.

Inspiegabile come la vettura non abbia visto l’auto della Polstrada di traverso sulla carreggiata, solo la distrazione può aver provocato un incidente di questo tipo.