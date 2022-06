Auto – Il 2021 è stato l’anno boom delle ibride

Il Parlamento Europeo si è espresso: a partire dal 2035 saranno in vendita solo auto con motori elettrici. La proposta, che è passata con 339 voti a favore e 249 contrari, è pronta a cambiare definitivamente il mercato automobilistico che in questi anni stava già segnando un graduale passaggio all’elettrico. La misura, che ora dovrà essere discussa in Commissione e Consiglio europeo – non è quindi ancora definitiva ma ci siamo molto vicini – punta a introdurre la vendita di soli veicoli “green” dal 2035. Saremo pronti? Per capirlo proviamo a vedere come è cambiato il mercato delle auto in questi ultimi anni e quante auto ci sono in Italia.

Benzina, ibride e diesel: ecco il podio

In un articolo pubblicato a febbraio del 2022 avevamo già passato in rassegna le auto più vendute in Italia negli ultimi dieci anni. Una classifica che vedeva anche nel 2021 in testa la Fiat Panda, con 112.298 veicoli acquistati nel nostro Paese.

Ma se invece di guardare ai modelli, puntiamo l’attenzione sulla motorizzazione: qual è il “carburante” preferito dagli italiani?

Secondo l’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, sul totale di auto immatricolate nell’anno passato – 436.611 – le auto a benzina sono ancora al primo posto in Italia, anche se con una diminuzione iniziata a partire dal 2019. Nell’anno della pandemia, il 2020, ne sono state vendute 523.140 mentre nel 2019 erano state ben 853.814.

Il 2021 è stato invece l’anno del boom delle auto ibride che sono passate da poco più di 250 mila nel 2020 a 432.250 nello scorso anno con il dato che le posiziona ora in seconda posizione tra le tipologie di auto più vendute. Al terzo posto troviamo invece il diesel, che per anni è stato in testa alla classifica arrivando addirittura a superare nel 2016 il milione di immatricolazioni. In meno di 5 anni il calo è stato di quasi il 70%.

Le auto elettriche sempre più vendute

Se nel 2017 il numero di auto elettriche immatricolate si fermava sotto le duemila unità, precisamente 1945, nel 2021 il dato è decisamente aumentato: le immatricolazioni sono state 67.263, in crescita di 22 mila unità rispetto al 2020 e di quasi 57 mila rispetto al 2021. Il mercato sembra quindi si stia adattando velocemente agli sviluppi futuri. Stabile rimane invece il metano con 31.418 vendite nel 2021. Una leggera crescita la segna, invece, il GPL con 107.105 auto immatricolate nel 2021.

Ora sarà da vedere come nei prossimi anni evolverà il mercato in conseguenza sia dell’aumento dei prezzi della benzina sia della scelta del Parlamento Europeo.