Alfa Romeo compie 112 anni, tre giorni di festa al Museo

Una data molto importante quella di oggi, il 24 giugno, per gli alfisti. È il giorno in cui è stata fondata – a Milano, nel 1910 – Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, società che è diventata poi l’Alfa Romeo che noi tutti conosciamo e che, negli anni, ha conquistato il cuore di tante generazioni di automobilisti.

Oggi sono state organizzate in tutte le regioni del mondo attività celebrative per festeggiare la ricorrenza.

I festeggiamenti al Museo Alfa Romeo

Al Museo Alfa Romeo da oggi, venerdì 24, a domenica 26 giugno è in programma un fine settimana ricco di eventi alla tribe del brand. Tutto è pronto per accogliere gli alfisti, che ogni anno si danno appuntamento ad Arese, e arrivano da ogni parte del mondo per condividere l’orgoglio e la passione per il marchio italiano.

In occasione del 112° anniversario, Alfa Romeo fa un omaggio ai suoi Club: ha deciso infatti di dedicare loro un’area all’interno del Museo. Si tratta di un’installazione permanente che, su due pareti, racconta la vita e la passione degli alfisti grazie a una serie di video realizzati direttamente dai Club. Immagini che arrivano da tutti continenti e che raccontano l’impegno costante nel valorizzare ovunque il Made in Italy e il brand Alfa Romeo.

All’esterno, nell’area verde davanti all’ingresso del Museo, inaugurata Trees4Clubs: a ogni albero viene assegnata una targa realizzata da un Club, simbolo che sancisce il profondo legame – le radici – con il marchio. La consegna delle targhe avverrà sabato 25 giugno alle ore 11:00 e a seguire, alle 15:00, si terrà in sala Giulia il Club Meeting, annuale assemblea dei Club Alfa Romeo al quale si sono iscritti a partecipare decine di club da ogni parte del mondo.

La giornata di domenica 26 giugno sarà dedicata a un’altra celebrazione importante, il 60° anniversario della mitica Giulia, uno dei più grandi simboli dell’Alfa Romeo e icona di un’epoca. Decine di berline degli anni Sessanta e Settanta si riuniranno sul tracciato interno del Museo per partecipare a un flashmob. Seguirà una conferenza del ciclo “Backstage” in sala Giulia, durante la quale sfileranno le diverse versioni e varianti di quest’auto che oggi è una leggenda. Per tutto il weekend saranno esposti due esemplari di camion Alfa Romeo degli anni Cinquanta della Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana.

La monoposto di F1 per festeggiare l’anniversario

Nel giorno dei 112 anni dalla fondazione del marchio, Alfa Romeo ha deciso di festeggiare in un modo decisamente unico. Oggi infatti la monoposto F1 che di solito sfreccia nei circuiti di tutto il mondo, percorre invece le vie del centro di Milano partendo da piazza Duomo e attraversando i luoghi più iconici e arrivando fino a Gattamelata, luogo dal forte significato storico. Qui nel 1910 sorgeva infatti il Portello, ovvero il primissimo sito produttivo di Alfa Romeo, dove oggi c’è il Flagship store del marchio, primo showroom al mondo che introduce la nuova Brand Identity Alfa Romeo.

Il Biscione e Milano sono unite da un legame viscerale: è nel capoluogo lombardo che – 112 anni fa – con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, il marchio veniva presentato al mondo intero dando vita a una storia automobilistica straordinaria caratterizzata da un DNA di nobile sportività italiana.

Al volante della monoposto di Formula 1 c’è il pilota dell’Alfa Romeo F1 Team Valtteri Bottas, il finlandese che in pochi mesi conquistato tutti e che oggi ha guadagnato ben 46 punti e un’ottava posizione nella classifica piloti.