Venduta all’asta per 715 mila euro la Lamborghini del Papa

editato in: da

La Lamborghini bianca che era stata donata a Papa Francesco è stata venduta all’asta per 715.000 euro.

Il Pontefice, nel momento in cui ha ricevuto l’auto in dono, aveva già deciso immediatamente di destinare il mezzo al finanziamento di alcuni progetti di carità a cui il Papa è particolarmente legato. La Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha reso nota la notizia, perché è proprio questa ad aver beneficiato della maggior parte dei fondi ricavati dalla vendita all’asta della Lamborghini. Con questo denaro si procederà alla ricostruzione della Piana di Ninive, per garantire il rientro dei cristiani in Iraq, quelli che erano stati cacciati dall’Isis. Verranno realizzate nuove case, edifici pubblici e luoghi di culto. L’asta è stata gestita da Sotheby’s, nel principato di Monaco, al Grimaldi Forum di Monte Carlo, e l’auto di lusso è stata firmata dal Papa prima della vendita.

Il modello donato al Pontefice lo scorso 15 novembre è una Lamborghini Huracan, numero unico. Secondo le volontà del Papa, quel che resta dei fondi raccolti dovrà essere destinato ad altri progetti di carità. Parte del denaro quindi andrà alla Comunità Papa Giovanni XXIII, per finanziare il programma che da anni sostiene le campagne e gli aiuti realizzati per supportare e aiutare le donne vittime di violenza, di maltrattamenti e oggetto della tratta della prostituzione; questo avviene proprio in occasione del decimo anniversario della morte di padre Oreste Benzi, il fondatore, e del 50° anniversario della fondazione della Comunità Progetto Casa Papa Francesco. Altri fondi ancora saranno destinati a dei progetti in Africa, gestiti da due associazioni italiane, Gicam, diretta dal dottor Marco Lanzetta, e Amici per il Centrafrica. Entrambe hanno lavorato, e continuano a farlo, su iniziative dedicate principalmente all’aiuto delle donne e dei bambini bisognosi nei Paesi del Terzo Mondo.

La Lamborghini Huracan è stata realizzata in edizione speciale, un modello unico nel suo genere, creato apposta per essere poi donato al Pontefice, che ha messo subito il mezzo a disposizione per la raccolta di fondi solidali. L’auto è una creatura del reparto Ad Personam, rende omaggio ai colori della bandiera della Città del Vaticano, Bianco Monocerus e Giallo Tiberino.