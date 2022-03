Valentino Rossi al volante dell’Audi GT3: dove vedere la gara in TV

Lo abbiamo detto proprio ieri, il dottore torna alle corse e lo fa, dopo anni di carriera in moto, su un’auto. Il campione non poteva di certo ritirarsi a vita privata, sparendo dalla scena. Il mito di Tavullia guiderà la supercar del team WRT il prossimo 3 aprile, dopo i recenti test fatti sul tracciato francese, alla vigilia del suo compleanno.

Tutto pronto per il debutto

Valentino Rossi è pronto a correre il suo nuovo campionato automobilistico. E proprio a partire da venerdì 1 si aprirà il GT World Challenge Eruope, con la gara che avrà luogo domenica 3 aprile. Vedremo il dottore all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nella sua prima gara della stagione 2022. Il campionato prevede in tutto dieci appuntamenti, che saranno ripartiti in maniera equa tra Sprint Cup e Corse.

Rossi sarà alla guida dell’estrema Audi R8 LMS Evo II GT3 del team belga WRT. La gara di Imola durerà tre ore e inizierà alle 15 di domenica. Oltre al pubblico in tribuna, potremo vedere anche ni il campione al volante in TV, sui canali Sky Sport e gratis in streaming su GT World YouTube.

La stagione 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe

Inizia così a Imola il campionato di riferimento a livello continentale per le vetture derivate dalla serie di categoria GT3. Alla prima gara sono iscritte 52 auto, e rappresentano nove marche diverse, tutte con team privati: parliamo di Audi, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Ferrari, McLaren, BMW Mercedes-Amg. La 3 Ore di Imola rappresenta il debutto di Valentino Rossi in un campionato automobilistico. Infatti in passato lo abbiamo visto in apparizioni sporadiche con le vetture sportive da pista e anche con le auto da rally. Nel 2022 però il campione di MotoGP, che si è ritirato poco fa dalla sua carriera su due ruote, ha deciso di partecipare per la prima volta a tutte le dieci gare del GT World Challenge Europe. Correrà, come abbiamo anticipato, per il team belga WRT, al volante della sua Audi R8 LMS GT3 (modello estremo della Casa).

I primi test di Rossi risalgono allo scorso mese di dicembre, in Spagna (a Valencia). In seguito si è spostato a Misano Adriatico, Imola, Paul Ricard, Zandvoort (Olanda), Hockenheim (Germania) e Barcellona (Spagna) nei primi tre mesi di quest’anno.

Il calendario di Valentino Rossi nel 2022

Le gare saranno:

1 – 3 aprile Imola (Italia) – 3 Ore Endurance

30 aprile – 1 maggio Brands Hatch (Gran Bretagna) – Gare Sprint

13 – 15 maggio Magny-Cours (Francia) – Gare Sprint

3 – 5 giugno Paul Ricard (Francia) – 6 Ore Endurance

17 – 19 giugno Zandvoort (Paesi Bassi) – Gare Sprint

1 – 3 luglio Misano (Italia) – Gare Sprint

28 – 31 luglio Spa-Francorchamps (Belgio) – 24 Ore Endurance

2 – 4 settembre Hockenheim (Germania) – 3 Ore Endurance

16 – 18 settembre Valencia (Spagna) – Gare Sprint

30 settembre – 2 ottobre Barcellona (Spagna) – 3 Ore Endurance

Audi R8 LMS GT3

L’Audi R8 LMS GT3 Evo II con cui il team privato WRT correrà (debutto nel 2022) vanta le seguenti dimensioni: 4,599 metri di lunghezza, 1,997 metri di larghezza e 1,171 metri d’altezza. Il peso minimo è di 1.235 kg, con una capacità di 120 litri in tutto per il serbatoio carburante. La base di partenza per l’auto da corsa è il modello stradale Audi R8 V10 performance Coupé, di cui utilizza circa il 50% delle componenti.

L’auto di Valentino Rossi vanta un motore benzina 10 cilindri a V di 90° aspirato da 5,2 litri, 4 valvole per cilindro, in posizione centrale posteriore, con trazione posteriore e cambio sequenziale a 6 rapporti con palette al volante. È in grado di sprigionare la potenza di 585 cavalli e una coppia di 550 Nm. Il prezzo? Audi Sport realizza l’auto da corsa R8 LMS GT3, venduta alle squadre private che partecipano ai campionati in pista. Il prezzo del modello è di 429.000 euro, tasse escluse.