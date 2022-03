Valentino Rossi torna in pista: il suo nuove bolide

Cosa sta combinando il Dottore #46 da quanto ha detto addio alla sua carriera in MotoGP? Valentino Rossi non si è di certo ritirato a vita privata e continua a cavalcare l’onda, senza sparire dalla scena. Vedremo il campione di Tavullia a bordo della supercar del team WRT il prossimo 3 aprile, dopo i recenti test fatti sul tracciato francese, alla vigilia del suo compleanno.

Lo scorso 14 febbraio in pista a Magny-Cours Valentino Rossi ha dato il via alla sua nuova carriera, stavolta su quattro ruote, solo due giorni prima del 16 febbraio, quando ha spento le sue 43 candeline. Ha guidato la sua Audi R8 LMS GT3 per una sessione di test privati con il team belga WRT. E dopo i nove titoli di Campione del Mondo su due ruote, ecco come il Dottore inizia la sua avventura con le auto. Parteciperà quindi al campionato GT World Challenge Europe 2022, la serie di riferimento a livello internazionale per le supercar della classe FIA GT3.

Il gran debutto

Il debutto del Vale è previsto sulla pista di Imola, la gara si terrà il prossimo week end (3 aprile). La Endurance Cup prevede una corsa di 3 ore. La Sprint Cup a Misano Adriatico sarà il secondo appuntamento italiano, il 3 luglio.

Audi R8 LMS GT3: l’auto di Valentino Rossi

L’Audi R8 in versione da gara è il miglior modello prodotto dalla Casa dei Quattro Anelli. In particolare, la LMS GT3 Evo II con cui il team privato WRT correrà (debutto nel 2022) vanta le seguenti dimensioni: 4,599 metri di lunghezza, 1,997 metri di larghezza e 1,171 metri d’altezza. Il peso minimo è di 1.235 kg, con una capacità di 120 litri in tutto per il serbatoio carburante. La base di partenza per l’auto da corsa è il modello stradale Audi R8 V10 performance Coupé, di cui utilizza circa il 50% delle componenti.

L’auto di Valentino Rossi vanta un motore benzina 10 cilindri a V di 90° aspirato da 5,2 litri, 4 valvole per cilindro, in posizione centrale posteriore, con trazione posteriore e cambio sequenziale a 6 rapporti con palette al volante. È in grado di sprigionare la potenza di 585 cavalli e una coppia di 550 Nm.

Il prezzo dell’auto? Audi Sport realizza l’auto da corsa R8 LMS GT3, venduta alle squadre private che partecipano ai campionati in pista. Il prezzo del modello è di 429.000 euro, tasse escluse.

Gli avversari di Valentino Rossi

Il team WRT è una squadra del GT World Challenge Europe, nella stagione 2021 il W Racing Team di Vincent Vosse ha vinto cinque dei sei titoli attribuiti. L’unico che non è riuscito a portarsi a casa è il titolo Piloti della Endurance Cup, guadagnato da Alessandro Pier Guidi, pilota ufficiale Ferrari. La stagione 2022 del GT World Challenge Europe conta un totale di dieci prove; tutte le auto iscritte saranno equilibrate nelle prestazioni dal BoP – Balance of Performance, sistema usato per rendere più uniformi le capacità di macchine che nascono chiaramente con svariate differenze. Ferrari 488, BMW M4, Mercedes AMG GT, Lamborghini Huracán, Porsche 911 GT3 R saranno gli altri modelli in pista.