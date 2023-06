Vacanze estive: occhio ai giorni da bollino rosso

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Inizia l'esodo estivo: quali saranno le giornate da bollino rosso sulle autostrade italiane

Inizia ufficialmente oggi, con il fine settimana lungo collegato alla festività romana dei Santi Patroni Pietro e Paolo, l’esodo degli italiani verso le località balneari e montane delle attese vacanze estive. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, il traffico sarà intenso durante tutti i weekend di luglio, con un picco di criticità previsto per gli ultimi due fine settimana del mese, che saranno da bollino rosso.

Per facilitare gli spostamenti dei vacanzieri in questo primo fine settimana di esodo, informa la Polizia, saranno rimossi i cantieri di lavoro temporanei ed è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti nelle ore diurne sulle Autostrade.

Inizia l’esodo estivo: le giornate di traffico intenso

L’ultimo fine settimana di giugno segna ufficialmente l’inizio dell’esodo estivo: in occasione del fine settimana di venerdì 30 giugno, sabato 1° luglio e domenica 2 luglio, informa la Polizia di Stato, “si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine”.

Secondo i dati dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, saranno quasi 30 milioni gli italiani a mettersi in viaggio tra giugno e settembre in questo primo anno completamente privo di limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Tra questi, chi ha deciso di muoversi in auto verso la destinazione delle proprie vacanze sa già di dover fare i conti con la messa a punto di una “partenza intelligente”, che gli eviti di passare ore tra le automobili in coda sull’asfalto cocente.

Stop ai mezzi pesanti e rimozione dei cantieri

Come di consueto, informa la Polizia, per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri in questo primo fine settimana di traffico intenso, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti nelle giornate di sabato e domenica (dalle 8.00 alle 16.00 il 1° luglio, dalle 7.00 alle 22.00 domenica 2 luglio).

È inoltre il programma, come lo scorso anno, il piano del MIMS per la rimozione dei cantieri di lavoro temporanei lungo le autostrade, in modo da “assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione, e garantire, nella quasi totalità dei casi, il numero di corsie preesistente al cantiere”.

Traffico da bollino rosso: il calendario di luglio 2023

Sul sito della Polizia di Stato, insieme all’elenco dei principali cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale, è già disponibile il calendario con i bollini di traffico per il mese di luglio, completo delle fasce orarie in vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Secondo i dati della Polizia, i fine settimana di luglio saranno tutti caratterizzati da una situazione di traffico intenso, che in alcuni casi si protrae dal venerdì fino al lunedì successivo.

Nel mese di luglio, le maggiori criticità si concentreranno nella seconda metà del mese: il primo weekend da bollino rosso sarà quello del 15-16 luglio, che vedrà le situazioni di traffico più intense in particolare il sabato mattina e la domenica sera. Il traffico resterà intenso anche nelle prime ore di lunedì 17 luglio.

Il fine settimana del 22-23 luglio presenterà una situazione di traffico ancora più intensa, che toccherà le punte massime nell’ultimo weekend del mese e, presumibilmente, si protrarrà per la prima settimana di agosto. Bollino rosso la mattina di sabato 22 luglio e tutta la giornata di domenica 23, come anche l’intero weekend successivo: da venerdì 28 a domenica 30 luglio la situazione sulle strade italiane sarà particolarmente critica. Il traffico intenso potrebbe protrarsi anche per tutta la giornata di lunedì 31 luglio.

Una nota positiva: nel calendario consultabile sul sito della Polizia di Stato, che prende per ora in considerazione soltanto il mese di luglio 2023, sono segnalate diverse giornate da bollino rosso ma, per il momento, non c’è traccia di giornate da bollino nero.