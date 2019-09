Uomo salvato dalla sua Tesla, deve la vita all’auto di Elon Musk

editato in: da

Purtroppo ci capita spesso di sentire episodi di incidenti anche molto gravi sulle strade, in continuo aumento.

Le cause sono differenti, poca attenzione alla guida, soprattutto oggi che sono davvero troppi gli automobilisti che si distraggono con in mano il proprio smartphone, facendo tutto quello che non si dovrebbe fare quando ci si trova al volante, oppure ancora nel mirino la guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Purtroppo avvengono incidenti anche molto gravi a causa di velocità sostenuta o malori.

Come abbiamo visto, sono tantissimi anche gli incidenti in moto, ma quello di cui vogliamo parlare oggi è l’auto. In caso di sinistri pericolosi infatti la sicurezza all’interno dell’abitacolo è fondamentale per la vita dei passeggeri e del conducente e, secondo quanto racconteremo oggi, le auto Tesla sembrano essere davvero impeccabili e imbattibili da questo punto di vista.

Diciamo che il Ceo Elon Musk non ne ha mai fatto mistero, anzi, si è sempre vantato dell’alto livello di sicurezza dei mezzi della sua Casa, confermati comunque sempre dagli ottimi risultati ottenuti nei vari test Euro NCAP. Secondo quanto dichiara l’eclettico e geniale Musk, le sue Tesla sono così tanto sicure soprattutto perché il motore non si trova nell’avantreno e quindi l’auto è ottimizzata al massimo dagli ingegneri per attutire gli impatti.

Oltretutto, sempre secondo quanto dichiara il Ceo della Casa produttrice delle auto elettriche più famose al mondo, all’interno sono stati sviluppati dispositivi di sicurezza ottimali, in grado di aiutare il conducente della vettura in differenti occasioni, come ad esempio l’Autopilot opzionale.

Quello che stiamo per raccontarvi comunque ha dell’incredibile, ma è la realtà e soprattutto continua a confermare il grado di sicurezza delle auto di Tesla. Un uomo tedesco ha infatti comunicato sul suo Twitter che la sua Model 3 gli ha salvato la vita in un gravissimo incidente. Il conducente ha fatto sapere di essere stato impattato in autostrada da un grosso camion, che tra l’altro viaggiava a velocità sostenuta. L’uomo ha dichiarato di avere solo dei dolori dovuti al colpo di frusta, dei tagli invece provocati dai vetri rotti e dei lividi. Secondo l’uomo gli airbag hanno fatto un ottimo lavoro, l’auto non ha nemmeno preso fuoco e anzi, grazie alla robusta architettura della sua Tesla Model 3, lui è ancora vivo.