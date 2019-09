Tesla della Polizia insegue un’auto: poi succede questo

editato in: da

10 cose folli da sapere su Tesla

Mentre in questi giorni si parla del progetto di una batteria di lunga durata da parte di Tesla, un’auto elettrica proprio di Tesla, di pattuglia presso la polizia di Fremont in California, è rimasta a corto di energia durante un inseguimento, ne ha fato notizia il sito web della Cnn.

Non è chiaro il motivo per cui la Tesla Model S del 2014 non fosse completamente carica e perché abbia perso energia in un momento così inopportuno, secondo il portavoce del Dipartimento di Polizia. “Succede di tanto in tanto, soprattutto se un agente ritorna alla stazione per prendere un rapporto e poi non torna per strada”.

La pattuglia avrebbe dovuto bloccare un veicolo sospetto ma, al momento dell’intervento, gli agenti non sono stati in grado di raggiungere l’obiettivo.

Sono intervenute altre auto della polizia ma l’inseguimento è stato interrotto perché l’operazione avrebbe comportato pericoli per gli altri automobilisti. Il veicolo sospetto è stato ritrovato poi più tardi, abbandonato nell’area di San José.