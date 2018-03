Twitter, Elon Musk pubblica il video dei nuovi autobus elettrici da 200km/h

Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, cofondatore e CEO di Tesla Motors e fondatore e CEO di Neuralink. Presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e cofondatore di PayPal e OpenAI. È lui che ha proposto un sistema di trasporto super veloce: l’Hyperloop. L’obiettivo delle sue società è quello di cambiare il mondo creando un sistema di riduzione del riscaldamento globale utilizzando energie rinnovabili, riducendo il rischio dell’estinzione della razza umana.

Elon Musk ha pubblicato su Twitter un video su nuovi progetti di The Boring, ponendo l’attenzione sui super innovativi autobus elettrici che potranno percorrere tunnel sotterranei ad una velocità di 200 km/h circa. Sfrutteranno un sistema urbano composto da migliaia di piccole stazioni, grandi quanto lo spazio di un parcheggio, per fondersi al meglio nelle città, evitando l’impatto delle grandi stazioni della metropolitana.

Il futuro secondo il geniale imprenditore ed inventore sudafricano Elon Musk è proprio questo visionario progetto per il trasporto sotterraneo dei pedoni. Il concetto viene spiegato in maniera esaustiva da un video esplicativo che Musk ha pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui si vede proprio un autobus elettrico che trasporta delle persone in tunnel sotterranei super futuristici, raggiungendo velocità di circa 200 km/h.

Non è mai stata svelata alcuna data di realizzazione di questi tunnel sotterranei, che il gruppo di lavoro di Elton Musk realizzerà a Washington. Elon Musk ha comunque sempre infiniti progetti geniali per la mente, è di pochi giorni fa la notizia del primo viaggio del camion elettrico progettato dalla compagnia Tesla.

Elon Musk è quindi noto per le sue idee brillanti e per l’innovazione che propone sul sistema dei mezzi di trasporto. Ha realizzato anche un treno ad altissima velocità che viaggia dentro un tunnel, attraverso un sistema a levitazione magnetica. La prima dimostrazione pubblica è avvenuta a Las Vegas non molto tempo fa. La velocità prevista per il progetto definitivo è di ben 1100 km/h: al momento non si tratta nemmeno ancora di un treno e non raggiunge questa velocità, ma Elon Musk sta mettendo le basi per questa mega innovazione.

Non ci resta che guardare nel video quindi questo suo nuovo e grandissimo progetto di realizzare degli autobus sotterranei in grado di portare i passeggeri raggiungendo velocità massima di circa 200 km/h. Sembra impossibile, ma per Elon Musk nulla lo è.