Tutor senza taratura periodica, le multe saranno annullate

La Corte Costituzionale afferma che tutti i sistemi di rilevamento della velocità su strada devono essere sottoposti a taratura periodica.

Secondo quanto sostiene quindi l’articolo 45 del Codice della Strada, che esclude da questi controlli i dispositivi tutor per il rilevamento sulle autostrade, è incostituzionale, perché la disciplina in materia deve essere applicata a qualsiasi tipologia di sistema. Si tratta di una sentenza emessa dalla Corte stessa già nel 2015, ma che finora in realtà non è stata mai applicata a nessun caso concreto.

Esattamente il 3 ottobre però un episodio ha cambiato le cose, visto che la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi proprio pochi giorni fa sul ricorso che è stato mosso da un automobilista. L’organo di giustizia chiamato a decidere ha quindi esaminato il caso ed è andato oltre, deliberando appunto che il principio per cui i controlli periodici debbano essere fatti anche sui tutor deve essere valido, pur trattandosi di casi di infrazioni stradali.

I giudici della sesta sezione civile hanno deciso quindi e la Corte di Cassazione ha così stabilito, nella sua ordinanza n. 24757 che, nel caso in cui un automobilista vada a contestare l’affidabilità dell’apparecchio che rileva la velocità sulle nostre autostrade, il giudice chiamato a decidere deve sempre verificare che tale dispositivo, il tutor in oggetto, sia stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e alle tarature periodiche.

Il tutor quindi, che è il dispositivo che rileva la velocità media e istantanea delle macchine sui tratti autostradali dove viene installato, non può ovviamente sempre essere infallibile e funzionare senza alcun errore, come qualsiasi tipologia di apparecchio elettronico capace di rilevare infrazioni. Questo è il motivo secondo il quale la Corte si è quindi pronunciata dicendo che, se manca la certificazione dell’avvenuto controllo al dispositivo, allora il verbale e ogni altra eventuale sanzione relativa alla patente di guida, come la sospensione o la decurtazione dei punti, devono essere annullate.

