Tutor autostradali riattivati, sotto controllo più di 810 km di tratte

editato in: da

Prosegue la riattivazione dei tutor sulle autostrade italiane.

I nuovi tutor SICVe-PM analizzano velocità, tempo e caratteristiche del mezzo in cui si sta viaggiando, così da poter elevare le multe nella maniera più accurata possibile. Il sistema in funzione va a coprire 810 chilometri di autostrade controllati dal rilevatore di velocità attivo, strumento indispensabile per agevolare il lavoro svolto dagli agenti della Polizia di Stato.

Sono diverse le nuove tratte autostradali in cui sono attivi i tutor: una di queste è quella del Traforo del Monte Bianco, dove le telecamere, da adesso in poi, potranno controllare l’intero tunnel in entrambe le direzioni di marcia, quelle da e per la Francia. Tra le nuove tratte controllate, c’è anche la Gemona-Udine Nord dell’A23 e la Caserta-Salerno dell’A30.

Le nuove tratte monitorate riguardano 390 chilometri di autostrade. Le più controllate sono la A1 e la A14, rispettivamente con 23 e 17 postazioni attive. Il numero dei tutor SICVe PM è salito nel corso dei mesi: a dicembre del 2018 erano 31, a giugno 2019 erano 37 e ad agosto 2019 sono arrivati a 46, per un potenziamento del monitoraggio autostradale necessario durante il periodo dell’esodo estivo. Di seguito l’elenco di tutti i tutor attivi.

Autostrada A1

CASERTA NORD DIR NORD – SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD

SAN VITTORE – CASSINO

CASSINO – PONTECORVO

COLLEFERRO – VALMONTONE

SAN CESAREO DIR NORD – MONTEPORZIO DIR NORD

ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 – PONZANO ROMANO

PONZANO ROMANO – MAGLIANO SABINA

MAGLIANO SABINA – ORTE

FIRENZUOLA – BADIA

REGGIO EMILIA – CAMPEGINE

CAMPEGINE – PARMA

MODENA SUD DIR NORD – MODENA NORD DIR NORD

FIDENZA DIR NORD – FIORENZUOLA DIR NORD

FIORENZUOLA DIR NORD – PIACENZA SUD DIR NORD

PIACENZA SUD DIR NORD – PIACENZA NORD DIR NORD

CASALE DIR NORD – LODI DIR NORD

FIDENZA DIR SUD – ALL A15 A1 N DIR SUD

MODENA SUD DIR SUD – ALL. A14 A1 N DIR SUD

BADIA – FIRENZUOLA

PONZANO ROMANO – DIR SUD ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD

ALL A24 A1 S DIR SUD – ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD

ALL. A1 PER ROMA SUD – COLLEFFERRO

SAN VITTORE – CAIANELLO

Autostrada A4

OSPITALETTO DIR OVEST – ROVATO DIR OVEST

ROVATO DIR OVEST- PALAZZOLO DIR OVEST

GRUMELLO DIR OVEST – SERIATE DIR OVEST

SERIATE DIR OVEST – BERGAMO DIR OVEST

DALMINE DIR OVEST – CAPRIATE DIR OVEST

CAPRIATE DIR OVEST – CAVENAGO DIR OVEST

TREZZO DIR EST .DALMINE DIR EST

PONTE OGLIO DIR EST – PALAZZOLO DIR EST

PALAZZOLO DIR EST – ROVATO DIR EST

ROVATO DIR EST – OSPITALETTO DIR EST

Autostrada A5

TRAFORO MONTEBIANCO SUD – TRAFORO MONTEBIANCO NORD

TRAFORO MONTEBIANCO NORD – TRAFORO MONTEBIANCO SUD

Autostrada A7

BUSALLA – RONCO SCRIVIA

RONCO SCRIVIA – ISOLA DEL CANTONE

Autostrada A8

CASTELLANZA DIR NORD – BUSTO ARSIZIO DIR NORD

BUSTO ARSIZIO DIR SUD – CASTELLANZA DIR SUD

Autostrada A10

CELLE LIGURE – ALBISOLA

ALBISOLA – CELLE LIGURE

Autostrada A13

BOLOGNA INTERPORTO – ALTEDO

ALTEDO – FERRARA SUD

FERRARA NORD DIR NORD – OCCHIOBELLO DIR NORD

OCCHIOBELLO DIR NORD – ROVIGO SUD DIR NORD

ROVIGO SUD DIR NORD – ROVIGO DIR NORD

ROVIGO DIR NORD – BOARA DIR NORD

BOARA DIR NORD – MONSELICE DIR NORD

TERME EUGANEE DIR SUD – MONSELICE DIR SUD

ROVIGO DIR SUD – ROVIGO SUD DIR SUD

ROVIGO SUD DIR SUD – OCCHIOBELLO

FERRARA NORD – FERRARA SUD DIR SUD

FERRARA SUD DIR SUD – ALTEDO DIR SUD

Autostrada A14

BARI NORD DIR NORD – BITONTO DIR NORD

ANDRIA BARLETTA DIR NORD – CANOSA DIR NORD

CANOSA DIR NORD – ALL A16 A14 S DIR NORD

ALL A16 A14 N DIR NORD – CERIGNOLA EST DIR NORD

FOGGIA DIR NORD -M – SAN SEVERO DIR NORD

SAN SEVERO DIR NORD – POGGIO IMPERIALE DIR NORD

VALLE DEL RUBICONE – CESENA

FORLI – FAENZA

FAENZA – ALL. RAVENNA SUD

ALL. RAMO CASALECCHIO DIR NORD – BORGO PANIGALE DIR NORD

FAENZA – FORLI

CASTEL SAN PIETRO DIR SUD – IMOLA DIR SUD

CESENA – VALLE DEL RUBICONE

VALLE DEL RUBICONE – RIMINI

ALL. A16 A14 S DIR SUD – CANOSA DIR SUD

CANOSA DIR SUD – ANDRIA BARLETTA DIR SUD

ANDRIA BARLETTA DIR SUD – TRANI DIR SUD

Autostrada A16

MONTEFORTE – BAIANO DIR OVEST

Direzione Est

MONTEFORTE – AVELLINO OVEST

Autostrada A23

UDINE NORD DIR NORD – GEMONA DIR NORD

GEMONA DIR NORD – CARNIA DIR NORD

GEMONA DIR SUD – UDINE NORD DIR SUD

Autostrada A26

Direzione Nord

MASONE – BROGLIO DIR NORD

PREDOSA DIR SUD – OVADA

MASONE – MASSIMORISSO

Autostrada A30

SALERNO SAN SEVERINO DIR NORD – NOCERA PAGANI DIR NORD

SARNO – PALMA CAMPANIA

ALLACCIAMENTO A1 PER A30 – NOLA

ALL A30 A16 DIR SUD – PALMA CAMPANIA DIR SUD

SARNO – NOCERA PAGANI

Autostrada A56