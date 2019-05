Troppe auto vandalizzate: ‘Enjoy’ lascia l’unica città del Sud

editato in: da

A distanza di tre anni dal loro arrivo, le automobili ‘Enjoy’ abbandoneranno la città di Catania. Da una flotta iniziale di 170 veicoli, le caratteristiche Fiat 500 dal colore rosso e brandizzate Enjoy si sarebbero recentemente ridotte a poco meno di 40, anche in base a quanto si apprende consultando il sito ufficiale del servizio.

Alla base della drastica decisione ci sarebbero soprattutto i numerosi atti di vandalismo, più volte documentati, ai danni delle stesse vetture, divenute talvolta preda ideale per sottrarre pezzi di ricambio

In tre anni, quindi, una vera e propria “moria di veicoli”, che di certo non fa una bella pubblicità alla città etnea, considerando che essa era stata appositamente scelta dall’Eni insieme a poche altre in Italia (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino).

Catania, nella flotta Enjoy, rappresentava quindi l’unica città del Sud Italia a godere del servizio.

Grande delusione tra i tanti cittadini e soprattutto per gli studenti fuorisede che usavano questo servizio per raggiungere zone ed eventi altrimenti irraggiungibili. “Enjoy, il car-sharing utile per noi studenti e per le tante persone che ne usufruiscono, sta cedendo all’inciviltà di pochi malfattori. Ormai le auto disponibili sono rimaste poche. Una città va misurata in base ai suoi servizi e questo servizio così nobile come condivisione non può morire tra la nostra indifferenza. E’ assurdo trovare sempre davanti ad un’auto che risulta disponibile, un tecnico Enjoy che segnala l’auto vandalizzata“.