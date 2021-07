Traffico agosto: le giornate da bollino nero

editato in: da

Trascorrere le vacanze in Italia è un modo eccellente per far ripartire l’economia turistica già penalizzata dal lungo periodo pandemico. Tuttavia le ferie estive sono sempre minacciate dalla viabilità che a causa di blocchi, code ed intasamenti, rendono il viaggio una vera e propria odissea, in particolare quando ci si aspetta una giornata da bollino nero.

Ogni anno, prima dei periodi cruciali di esodo e controesodo estivo, Autostrade e Polizia Stradale pubblicano il calendario con la stima delle giornate con il traffico più intenso: solo sabato 7 agosto è dato come critico. In sostanza, da bollino nero.

La situazione sembra simile allo scorso anno, dove il bollino nero era previsto per l’8 agosto, sempre di sabato, esattamente sette giorni prima di ferragosto. Nel 2020 il volume di traffico era comunque minore, ma sempre prevalentemente verso mete nazionali. Un trend, quello delle preferenza verso località italiane, confermato anche nel 2021 con l’aggiunta, in questo caso, dell’arrivo dei turisti stranieri, in particolare dal Nord Europa (Germania in testa).

Andando più nel dettaglio, tra fine luglio ed inizio settembre (ad eccezione del weekend del 7 ed 8 agosto 2021) le previsioni del traffico segnalano il bollino rosso, ovvero la possibilità di congestione in presenza di cantieri e nelle stazioni di pagamento del pedaggio.

Nel primo weekend di settembre, ultimo critico per i controesodi (giorni 4 e 5), Autostrade prevede il bollino rosso in particolare il sabato mattina e la domenica pomeriggio, soprattutto verso le grandi città come Roma, Torino, Milano.

Prima di partire per un lungo viaggio, è bene seguire alcuni semplici consigli: scegliere ove possibile orari di partenza tranquilli, mattina presto o sera inoltrata, per anticipare gli altri viaggiatori ed avere un clima più fresco; tuttavia, se non si possono evitare le ore di punta, tenere nell’abitacolo scorte di cibo leggero e bevande fresche per affrontare eventuali periodi in cui si è costretti a stare incolonnati; informarsi periodicamente sulla situazione del traffico in tempo reale mediante le diverse app presenti gratuitamente negli store dei propri smartphone, come ad esempio “CCISS Viaggiare informati”.