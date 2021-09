Torna Milano Auto Classica: orari e biglietti

Nel capoluogo lombardo proprio nei prossimi giorni torna un altro grande e tanto atteso evento, da venerdì 1° ottobre a domenica 3 ottobre, riapre Milano AutoClassica, manifestazione amata da tutti coloro che sono mossi dalla grande passione per le vetture d’epoca, che si svolgerà tra i padiglioni della Fiera di Rho, a Milano. Tutti i visitatori avranno la possibilità di vedere e di toccare con mano degli esemplari splendidi, rarissimi e, in alcuni casi, anche unici, di auto del passato. I più fortunati potranno anche acquistare alcuni di questi gioielli.

Tra i vari modelli esposti, senza dubbio non mancheranno le supercar. I marchi che saranno presenti come espositori alla kermesse milanese sono tanti, offriranno al pubblico le loro vetture di punta, è vero, spesso però affiancate dalle auto classiche a cui si sono ispirati. Oltre ai modelli in mostra, è in programma anche un’asta organizzata da Wannenes, che si terrà sabato 2 ottobre alle ore 16.00, appuntamento fisso a Milano AutoClassica.

L’evento è raggiungibile con tutti i mezzi, in auto è molto semplice, basta prendere l’uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest, raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. In treno, dalle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate, si può prendere la metro fino alla Fiera (fermata Rho-Fiera Milano). Attenzione: la linea rossa ha il capolinea in Fiera, ma serve il biglietto extraurbano. In aereo invece si può atterrare a Linate e prendere il bus 73 e X73 e la metropolitana linea rossa, oppure a Malpensa, prendendo poi il treno Malpensa Express (c’è una corsa ogni 30 minuti per stazione Cadorna) e la metropolitana linea rossa per Rho Fiera Milano.

Milano AutoClassica sarà aperta dall’1 al 3 ottobre dalle 9.30 fino alle 19.00. I prezzi dei biglietti d'ingresso sono: