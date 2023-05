Torna la F1, GP di Montecarlo: orario di qualifiche e gara

Fonte: ANSA Si corre il GP di Monaco di Formula 1: programma in TV

La scorsa settimana è stato annullato il GP di Imola, il motivo non è certamente da spiegare: l’alluvione che ha colpito alcune zone della Regione ha costretto l’organizzazione a prendere questa decisione. Avremo poi aggiornamenti sul recupero.

Oggi però parliamo del prossimo appuntamento con la Formula, uno dei più attesi di tutto il campionato: domenica infatti si corre a Monaco. E oggi, alle 14.30, si è tenuta la conferenza piloti in live streaming su Skysport.it Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

I piloti sono pronti per affrontarsi nel Principato di Monaco, per l’appuntamento che viene definito come il più glamour dell’anno. Come da tradizione, le monoposto correranno sul circuito cittadino, attraversando le strade di Monte Carlo. Il tracciato ha una lunghezza totale di 3.337 km dovrà essere percorso 78 volte. Ricomincia quindi il testa a testa tra le due Red Bull in cima alla classifica, con Max Verstappen e il compagno Checo Perez alla guida, un vero professionista dei circuiti cittadini. Un appuntamento importante anche per Charles Leclerc, che è nato e cresciuto a Monaco, e che proverà a vincere nel circuito di casa.

Programmazione in TV

A partire da oggi, giovedì 25 maggio, fino a domenica 28 maggio, si potranno vedere tutti gli appuntamenti dedicati alla Formula 1 sia su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K che in streaming su NOW. Si parte con le prime sessioni di prove libere di Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup e la conferenza stampa dei piloti già dal pomeriggio di oggi.

Questa sera alle 20.15 andrà in onda il F1 Academy Barcellona, il terzo appuntamento del campionato femminile. Tutte cercheranno di raggiungere Marta Garcia, in vetta della classifica. La gara di Formula 1 si terrà come sempre di domenica, in esclusiva live dalle 15. Ma vediamo di seguito dome seguire tutta la programmazione del week end in TV. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la Formula 1, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti.

Le dirette su Sky del Gran Premio di Monaco

Giovedì 25 maggio

ore 13.25: F3 – prove libere 1

ore 14.55: F2 – prove libere 1

ore 16.25: Porsche Super Cup – prove libere

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

ore 18: conferenza stampa piloti – sintesi sul canale 207

ore 20.15: F1 Academy Barcellona

Venerdì 26 maggio

ore 11: F3 – qualifiche

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: F1 – prove libere

ore 14.30: Paddock Live

ore 15.05: F2 – qualifiche

ore 16.45: Paddock Live

ore 17: F1 – prove libere 2

ore 18: Paddock Live

ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

ore 19.30: Paddock Live Show

ore 20: conferenza stampa Team Principal

Sabato 27 maggio

ore 10.55: F3 – Sprint Race

ore 12.15: Paddock Live

ore 12.30: F1 – prove libere 3

ore 13.30: Paddock Live

ore 14.10: F2 – sprint race

ore 15.15: Sky motori

ore 15.30: Paddock Live

ore 16: qualifiche F1

ore 17.15: Paddock Live

ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio

ore 7.55: F3 – sprint race

ore 9.40: F2 – Formula Race

ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

ore 13.30: Paddock Live

ore 15: F1 gara (differita dalle 18 su TV8)

ore 17: Paddock Live

ore 17.30: Paddock Live – Sky Motori

ore 19: Race Anatomy

Qualifiche e gare in differita su TV8

Sabato 27 maggio

ore 18.30: F1 – qualifiche

Domenica 28 maggio