Torna Eicma: in vendita i biglietti

Lo scorso anno l’appuntamento con Eicma è stato annullato a causa della situazione epidemiologica dettata dal Covid-19, come ogni altro evento legato al mondo dei motori e ad ogni settore. L’edizione 2021 però torna, è una delle manifestazioni più attese, che riaprirà i battenti dal 23 al 28 novembre (dal 25 apre al pubblico) nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

E dal 5 ottobre sono già acquistabili i biglietti, disponibili solo sul sito della manifestazione (www.eicma.it) a un prezzo di lancio di 14 euro + 1,50 di spese fisse di gestione. Sconto previsto per tutti coloro che compreranno i ticket fino al 19 ottobre 2021, una tariffa promozionale senza precedenti. Dal 20 ottobre fino all’ultimo giorno di esposizione invece il costo per un ingresso intero sarà di 19 euro, mentre per i minori dai 4 ai 13 anni si paga la tariffa ridotta di 12 euro.

Nel momento dell’acquisto è necessario selezionare già il giorno in cui si ha intenzione di presenziare all’evento, è obbligatorio, a causa delle disposizioni in vigore per il contenimento dell’epidemia, che segnalano infatti la capienza massima in ogni giornata e regolano l’accesso.

Ovviamente per partecipare alla mostra internazionale delle due ruote saranno indispensabili il Green Pass (ormai sappiamo che è obbligatorio ovunque, dal 15 ottobre anche per lavorare), e la mascherina; le persone non ancora vaccinate, potranno anche fare il tampone last minute fuori, prima dell’ingresso. Per garantire il massimo della sicurezza è prevista la presenza di una centrale operativa per il controllo degli assembramenti.

Fiera Milano ha stilato delle linee guida per lo svolgimento di tutte le manifestazioni, anche Eicma; è stata posta grande attenzione sulla gestione dei flussi di transito pedonale, per evitare assembramenti, sono state inserite tecnologie digitali di ultima generazione per poter automatizzare le procedure di ingresso. Attraverso un’app è possibile prenotare i parcheggi e gestire il fast track e il servizio ristorazione.

Tutto è organizzato nel minimo dettaglio, in modo da garantire il distanziamento interpersonale e godersi l’evento nel massimo della tranquillità e sicurezza. L’edizione di Eicma del 2021 sarà un’occasione molto importante per tutto il settore e per gli appassionati, che potranno finalmente vivere questo grande evento post-Covid. Sul sito sono disponibili i biglietti, scontati fino al 19 ottobre.