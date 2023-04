Tesla vola, consegne da record nel primo trimestre

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Tesla, numeri da record nel primo trimestre del 2023

Tesla si fa valere sul mercato automobilistico, nonostante la forte crisi che colpisce ormai da tempo tutto il settore. Il comparto è in ripresa, è vero, ma per arrivare ai numeri che si vedevano in epoca pre-Covid la strada è ancora lunga. L’automotive è uno dei settori che ha risentito maggiormente della crisi da pandemia e lockdown, per non parlare della carenza di microchip e materie prime, del rialzo dei prezzi del carburante e molto altro ancora.

Per il momento però non si parla d’altro se non del voto favorevole allo stop ai veicoli a benzina e diesel dal 2035 in Europa, e Tesla potrebbe essere la favorita, producendo solo auto elettriche.

A proposito, la Casa di Elon Musk sta già collezionando numeri da record. Nel primo trimestre del 2023 infatti ha venduto quasi 423mila auto, ben sopra le aspettative. Consegne record da gennaio a marzo, anche se restano ancora al di sotto di quelle previste da Elon Musk, che ha come obiettivo una crescita annuale del 50%.

I numeri di Tesla nel 2023

Le auto vendute in tutto da Tesla del trimestre gennaio-marzo sono state precisamente 422.875 nel mondo; una decisione che ha certamente premiato il brand è quella di diminuire i prezzi delle vetture, per riuscire ad attirare una fetta più ampia di clienti. I risultati, che sono appena stati pubblicati, hanno superato di poco la stima fatta da parte degli analisti intervistati da Bloomberg, che avevano previsto 421.164 immatricolazioni.

Gene Munster, managing partner di Deepwater Asset Management, ha dichiarato: “Le consegne di Tesla sono state in linea con le previsioni, ma è stata una delusione rispetto ai numeri di cui si sentiva parlare. Sono cresciute del 36% rispetto a un anno fa, ma Elon Musk prevedeva una crescita del 50%. Questo significa che nel resto dell’anno ci dovrà essere un aumento ancora superiore”.

I produttori asiatici di auto elettriche hanno reagito alle vendite record di Tesla: i principali fornitori e rivali della Casa di Elon Musk hanno però avuto risposte differenti. CATL, il colosso cinese delle batterie, ha registrato un -2,5%, mentre la sudcoreana LG Energy Solution è salita dello 0,5%. Secondo i dati Bloomberg, lo ricordiamo, Tesla rappresenta il 12% delle vendite di CATL e il 25% delle vendite di LG Energy.

La produzione

I veicoli prodotti in tutto da Tesla, che ha sede a Austin, in Texas, sono stati 440.808 nel primo trimestre dell’anno. Le unità realizzate dalla Casa hanno superato il numero previsto dagli analisti (432.513). Secondo quanto dichiarato da Elon Musk, Tesla mira a produrre da 1,8 a 2 milioni di auto nel 2023. Le auto più vendute dal brand al momento sono la Model Y e la Model 3, e i mercati di maggiore successo oggi sono USA e Cina.

Sicuramente la scelta di ridurre i prezzi della berlina e del crossover elettrici di Tesla ha premiato la Casa, la domanda oggi è solida nonostante una situazione comunque ancora incerta. È chiaro che al momento c’è ancora un punto di domanda che riguarda i margini, visto che il taglio dei prezzi avrà senza dubbio un impatto. Il prossimo 19 aprile Tesla riporterà i risultati del primo trimestre, e quindi avremo informazioni dettagliate sull’andamento dell’azienda. Attendiamo le notizie per questo primo trimestre del 2023.