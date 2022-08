Tesla da record, questa è la berlina più venduta al mondo

Un predominio ora confermato anche dai dati. CarIndustryAnalysis, azienda specializzata in ricerche di mercato nel settore automobilistico, ha infatti reso noti i volumi di consegna di vari segmenti, incluso quello delle berline di lusso. Un settore storicamente dominato dai maggiori marchi tedeschi (BMW, Mercedes-Benz, Audi), almeno fino al 2020. Stando all’ultimo report dell’agenzia di ricerche di mercato, il ruolo di prima della classe è ora ad appannaggio proprio della Model 3.

Così, mentre Tesla è impegnata in un testa a testa con i cinesi di Byd per il ruolo di maggior produttore di auto elettriche al mondo, dall’altro lato continua a raccogliere allori e riconoscimenti a livello di singoli modelli.

Tesla Model 3 da record: i numeri del 2021

Secondo le analisi e le statistiche rilasciate da CarIndustryAnalysis, Tesla Model 3 è la berlina di lusso più venduta nel corso del 2021. In questo periodo, l’auto di punta del marchio di Elon Musk ha totalizzato ben 508 mila vetture consegnate, con un aumento del 40% rispetto ai volumi fatti registrare nel corso dell’anno precedente (dato riferito a 106 mercati in tutto il mondo).

Un risultato, quello dell’auto di punta del produttore californiano, che non può essere ritenuto una sorpresa; almeno non in senso generale. I dati di vendita di CarIndustryAnalysis confermano infatti quelli rilasciati periodicamente da Jato Dynamics e altre agenzie che analizzano l’andamento delle consegne di auto in Europa e nel mondo. Nel corso del 2021, infatti, la Tesla Model 3 era risultata più volte come l’auto più venduta in assoluto, battendo la concorrenza di compatte e berline a benzina o alimentazione ibrida.

Berline premium, concorrenza sbaragliata: i dati 2021

Se la situazione per il produttore di auto elettriche californiano è rosea, lo stesso non può dirsi per tutti gli altri. I modelli che sino allo scorso anno avevano lottato per la prima posizione, infatti, sono stati costretti a cedere il passo alla rivale full electric.

Alle spalle della Model 3 troviamo la BMW Serie 3 che, nonostante un prezzo di listino decisamente inferiore, ha fatto registrare poco più della metà delle vendite della rivale (329 mila modelli consegnati in tutto il mondo, con una crescita del 12% rispetto al 2020). Il podio è chiuso della Mercedes-Benz Classe C con 197 mila modelli consegnati (e un calo del 16% nel volume di vendite rispetto all’anno precedente). La top five è chiusa da Audi A4 (165 mila modelli consegnati e -16% rispetto al 2020) e Volvo S60 (50 mila vetture consegnate e calo del 5% rispetto ai dati del 2020).

Tesla Model 3, le previsioni per il 2022

L’affermazione della Model 3 come berlina di lusso più venduta nel 2021 potrebbe non restare un exploit. Analizzando i dati a disposizione sino a oggi, è infatti possibile prevedere che il modello di punta di Tesla continuerà a dominare il mercato europeo anche quest’anno.

Nella prima metà dall’anno, infatti, la Tesla Model 3 è comparsa più volte nella classifica assoluta delle auto più vendute nei 27 Paesi dell’Unione Europea. Facile immaginare, dunque, che la berlina di lusso del produttore californiano potrà confermarsi in vetta alla classifica anche alla fine di quest’anno e, magari, ambire addirittura a risultati migliori.