Tesla inaugura la fabbrica più grande d’America

La gigafactory texana e gli obiettivi di Musk

Tesla Giga Texas o Tesla Gigafactory 5, questo è il nome del nuovo stabilimento produttivo della Casa di Palo Alto. È infatti la quinta fabbrica realizzata dal costruttore di auto elettriche più famoso al mondo. Dopo aver inaugurato il primo sito produttivo in Europa, precisamente a Berlino – ne abbiamo parlato – oggi il lancio dello stabilimento texano, il più grande in America. La sua realizzazione ha preso il via nel 2020, finalmente la fabbrica è pronta e consentirà a Tesla di velocizzare i volumi produttivi. La quinta gigafactory sarà anche in grado di supportare il lancio di nuovi modelli del marchio.

Elon Musk ha un grande obiettivo, come sempre molto ambizioso: quello di trasformare la nuova fabbrica texana nel primo stabilimento automobilistico in USA per volume produttivo. Già per i prossimi 12 mesi ha intenzione di arrivare a realizzare almeno 500.000 nuove vetture elettriche. Il nuovo enorme impianto texano inizierà sin da subito con la produzione delle Model Y. Secondo le stime, grazie alla nuova fabbrica statunitense, Tesla potrebbe arrivare a volumi produttivi molto alti, fino a 2 milioni di auto elettriche all’anno entro il 2023, raddoppiando i numeri raggiunti lo scorso anno, quando le auto costruite sono state circa 1 milione.

Tesla, anche a causa della situazione in cui stiamo vivendo, in cui la consegna delle auto nuove è in estremo ritardo per colpa della carenza di materie prime e di semiconduttori indispensabili nel processo di fabbrica, ci tiene a rendere noti quali sono i suoi tempi su scala globale. La Casa di Palo Alto assicura l’evasione dell’ordine in circa 135 giorni, precisa comunque che - purtroppo - potrebbe ritardare come tutti gli altri brand, vista e considerata la crisi che sta colpendo la catena di approvvigionamento delle materie prime.

Non solo auto: la produzione di batterie per veicoli elettrici

La Giga Texas ospiterà la produzione dei pacchi batteria, e non solo di auto nuove. Nel nuovo stabilimento in Texas verranno molto probabilmente realizzati la versione più economica della Model Y, il Tesla Cybertruck – a partire dal mese di ottobre 2023, nonostante sembrava ormai accantonata l’idea di realizzare l’ormai noto pick-up - e un robot umanoide chiamato Optimus, sempre il prossimo anno.

“Cyber Rodeo” è stato il nome dell’evento inaugurale della fabbrica Tesla di Elon Musk. Erano presenti 15.000 fans dell’eclettico CEO, che ha anche organizzato uno spettacolo di droni. Il manager ha presentato la versione definitiva del Cybertruck, ha parlato dell’inedito Robotaxi a guida autonoma di livello 5 e anche dell’arrivo del Semi, il famoso camion elettrico annunciato già anni fa, anche probabilmente sarà prodotto nel 2024. Elon Musk, comunque, non si smentisce mai: in qualche modo il CEO di Tesla deve sempre sorprendere, e lo ha fatto dichiarando lo sviluppo di prodotti segreti; attendiamo nuovi sviluppi.