Tesla, Elon Musk vuole ridurre i prezzi e aumentare le vendite

Nell’ultimo trimestre, da aprile a giugno 2023, Tesla ha registrato un fatturato pari a 24,93 miliardi di euro, lievemente maggiore rispetto a quelle che erano le stime previste, di 24,48 milioni di dollari. Un ottimo risultato.

Questo il motivo per cui Elon Musk ha annunciato che potrebbe rivedere ulteriormente i listini delle sue auto elettriche: “Se i tassi di interesse saliranno ridurremo ancora i prezzi”, queste le sue parole. L’imprenditore ha un grande obiettivo: raggiungere 1,8 milioni di modelli venduti entro la fine del 2023.

Il titolo

Il titolo di Tesla, nonostante un trimestre estremamente positivo, ha perso circa il 4%. Gli investitori sono preoccupati, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del manager di Tesla. L’imprenditore ha infatti commentato i risultati economici e ha dichiarato che, nel caso in cui i tassi di interesse continuassero a salire, “per sostenere ulteriormente la crescita, Tesla dovrà tornare a ridurre i prezzi”.

Sono già stati fatti, come sappiamo, degli importanti tagli ai listini, che hanno provocato in effetti un aumento delle vendite dei veicoli della Casa. Dal mese di aprile al mese di giugno 2023 infatti sono state consegnate in tutto ben 466.000 auto elettriche Tesla, in netto aumento – dell’83% – rispetto allo stesso periodo del 2022. C’è da dire che il trimestre è adnato molto bene, ma i tagli al listino hanno certamente provocato una riduzione del margine lordo, che è arrivato al 18,1%, valore minimo degli ultimi 4 anni.

Le vendite

Come abbiamo già detto, al momento Elon Musk ha dichiarato di non voler cambiare il suo obiettivo di voler quindi riuscire a consegnare 1,8 milioni di vetture entro la fine dell’anno. Per poterlo fare però pare che l’unica strategia al momento sia quella di diminuire i prezzi di listino delle auto elettriche più famose al mondo. Elon Musk non sembra preoccupato da questa necessità, anzi, è parso molto tranquillo: ha assicurato che l’effetto della riduzione dei margini di guadagno per la Casa sarà temporaneo.

Per quanto riguarda i piani futuri, Tesla darà in licenza la guida autonoma a un altro costruttore di auto e investirà parecchio su questo comparto, che potrà garantire un ampio margine di sviluppo alla società di Elon Musk, secondo anche le dichiarazioni del manager stesso.

Ma non si parla solo di guida autonoma nel futuro di Tesla, c’è anche il nuovo Cybertruck finalmente in arrivo. Presentato ormai anni fa, dopo varie vicende e problematiche da risolvere, dovrebbe arrivare sul mercato a breve e dare alla Casa la possibilità di fare un grande passo avanti, soprattutto per quanto riguarda i margini dell’azienda, fondamentali. Le prime consegne del nuovo Tesla Cybertruck sono previste entro la fine del 2023, restiamo in attesa di scoprire nuovi sviluppi.

Già lo scorso primo luglio Tesla aveva diminuiti i prezzi di listino in Cina delle sue elettriche più vendute, la Model X e la Model S. Si è parlato di tagli consistenti, di circa il 4,5%. Intanto Elon Musk molto probabilmente sarà sempre più spesso in Italia: pare infatti che sia intenzionato a compare casa in Alto Adige, innamorato delle Dolomiti. Prenderà un terreno dove far costruire la sua dimora dei sogni, nel suo pieno stile “megalomane”.