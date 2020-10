Tesla diventa fornitore di energia elettrica e taglia la bolletta

editato in: da

Le offerte commerciali di Tesla come fornitore di energia elettrica sono realizzate in partnership con Octopus Energy. Con il suo nuovo “Tesla Energy Plan”, la Casa americana promette ai cittadini britannici un risparmio in bolletta pari al 75%, per niente male.

Tesla stessa descrive così il suo contratto di fornitura: “Il Piano Energetico Tesla è una tariffa energetica appositamente studiata per le case con installati pannelli solari e Powerwall, che offre il 100% di elettricità pulita e un risparmio fino al 75% rispetto alle tariffe della concorrenza, basate su un consumo di elettricità di 8.000 kWh/anno. Le bollette dell’energia elettrica saranno diverse in base all’utilizzo”.

Il piano energetico per il Regno Unito di Tesla segna una delle prime grandi mosse che Tesla Energy ha intrapreso per diventare un’opzione valida per i servizi di pubblica utilità nel Paese. Octopus Energy ha molto in comune con Tesla, il brand delle grandi novità. Il fornitore di servizi energetici con sede nel Regno Unito ha scritto sul suo sito web ufficiale di essere entrato nel settore per dell’energia che “fa bene al pianeta, fa bene al portafoglio e fa bene all’anima”.

Nel Regno Unito i fornitori di energia stabiliscono delle tariffe per i servizi. Il Tesla Energy Plan offre una tariffa per utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di 8 pence/kWh per i proprietari di veicoli Tesla e di 11 p/kWh per coloro che non hanno una Tesla. Secondo Octopus Energy, il piano Tesla Energy ha il tasso forfettario di importazione più basso nel mercato energetico del Regno Unito, la tariffa media nel Paese infatti è di 14,40 p/kWh.

Octopus Energy ha analizzato i principali vantaggi del Tesla Energy Plan: alimentare casa e veicoli elettrici con energia pulita al 100%, riduzione del costo delle bollette, supporto alla rete, protezione della casa dalle interruzioni di corrente.

A maggio 2020 Tesla ha presentato istanza per diventare un vero e proprio fornitore di energia nel Regno Unito e il Tesla Energy Plan rilasciato insieme a Octopus Energy potrebbe essere il primo frutto di tale applicazione. La divisione Energia di Tesla giace da tempo sullo sfondo del reparto di produzione di veicoli elettrici dell’azienda e oggi finalmente questi grandi obiettivi della Casa di Palo Alto stanno iniziando a prendere forma.