Tesla diventa l’auto più venduta in Europa

Fonte: iStock Tesla, grande successo in Europa: è l'auto più venduta.

Tesla colpisce ancora: la Casa automobilistica americana guarda tutti dall’alto verso il basso nella classifica delle auto più vendute in Europa. A livello generale, nel Vecchio Continente, il mese di maggio è stato caratterizzato da un significativo aumento delle immatricolazioni di auto nuove: in questo scenario c’è stata anche una crescita di domanda di vetture elettriche, passate da quota 75.963 a 129.847 stando ai dati forniti da Acea. La quota di mercato delle vetture a zero emissioni è salita al 13,8%, quando solamente un anno fa era addirittura inferiore al 10%.

Tesla leader nel mercato europeo

In base ai dati forniti da Acea e relativi al mese di maggio del 2023, Tesla occupa la prima posizione nella classifica delle auto più vendute in Europa con 21.927 unità immatricolate in un mese: la Casa automobilistica statunitense, rispetto allo stesso periodo dell’anno del 2022, ha fatto registrare un incremento del 2.191%.

Tesla, dopo aver fatto registrare numeri da record nel primo trimestre del 2023, a maggio ha sbaragliato la concorrenza nel mercato europeo, superando marchi come Volvo, secondo a quota 20.433 immatricolate, Seat e Nissan che hanno rispettivamente venduto 18.135 e 13.480 unità. Il brand americano ha quasi doppiato i numeri di vendite di Mini che si è fermata a quota 11.738 vetture immatricolate.

La quota di mercato in Europa dell’azienda di Elon Musk, durante i primi cinque mesi del 2023, è cresciuta in maniera esponenziale, passando dall’1% al 2,3%, anche grazie alla recente decisione di tagliare i prezzi di tutti i modelli presenti all’interno del listino Tesla.

In Europa, dunque, Tesla sta viaggiando con il vento in poppa: se i trend di vendita dovessero mantenersi su questi livelli, la Casa californiana, nel giro di pochi anni, potrebbe raggiungere, o anche superare, marchi storici come Opel, Citroen e Ford. Negli ultimi anni il brand si è accaparrata una fetta di mercato sempre più importante nel Vecchio Continente: di recente in Italia sono state aperte le prenotazioni della nuova supercar Tesla, la Roadster in grado di viaggiare oltre i 400 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi.

Le auto elettriche più vendute in Italia: la classifica

Il fascino della Tesla ha conquistato anche il nostro Paese: la Model Y, infatti, è stata l’auto elettrica più venduta in Italia nei primi cinque mesi del 2023, con 4.166 immatricolazioni. Al secondo posto della speciale classifica riservata ai modelli a zero emissioni troviamo la Fiat 500, con 2.418 unità immatricolate, mentre sul gradino più basso del podio c’è un’altra Tesla: la Model 3 che ha toccato quota 2.231 immatricolazioni.

Le auto ibride risultano la seconda scelta più popolare per gli automobilisti europei che comprano una vettura nuova: le ibride hanno, secondo quanto riferito da Acea, hanno raggiunto un totale di 234.380 unità immatricolate durante il mese di maggio del 2023, facendo registrare aumenti significativi in Italia (+27,2%), Germania (+54,5%), Francia (+22,1%) e Spagna (+10,3%).

Il nostro Paese risulta però ancora distante dalle altre nazioni europee se si parla esclusivamente di auto elettriche: le nuove immatricolazioni di modelli a zero emissioni in Italia, a maggio, rappresentavano il 3,8% della quota totale di auto vendute, mentre in Germania il 14,2%, in Francia il 15,4% e in Portogallo addirittura il 16,1%.