Telepass, scatta l’aumento: la novità tra pochi mesi

Viviamo un clima di incertezza e paura – in parte è colpa del Covid e della conseguente crisi del settore auto, e non solo. Oggi quello che ci spaventa maggiormente è la guerra in Ucraina, insieme all’aumento vertiginoso delle bollette di gas e energia elettrica, e al caro carburante – che pesa parecchio sulle tasche degli italiani.

La questione è ormai chiara a tutti, i costi dell’energia in Italia sono diventati proibitivi, e ci auguriamo che presto questo possa cambiare. Fortunatamente per mitigare – anche se temporaneamente – l’aumento dei prezzi alla pompa, il Governo ha deciso di intervenire con il taglio delle accise. In questa situazione già complessa, si aggiunge un altro tassello che preoccupa gli italiani: l’aumento dei costi dell’abbonamento Telepass.

Proprio così, a partire dal 1° luglio 2022 tutto cambia: Telepass Family e Opzione Twin avranno costi maggiori. E così, con una modifica unilaterale del contratto, la società ha deciso di aumentare il canone mensile anche per coloro che sono già abbonati. Chiunque voglia recedere, per non subire il rincaro, lo può fare entro il 30 giugno, prima dell’inizio del periodo con nuova tariffazione.

Le decisioni della società di telepedaggio autostradale

È proprio vera la frase che spesso ripetiamo: “Ormai costa anche l’aria che respiriamo”. Viviamo una situazione in cui i rincari sono all’ordine del giorno, e le tasche degli italiani si svuotano sempre più. Oggi è aumentato il costo del gas, del carburante, anche quello delle materie prime, a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni che l’Unione Europea ha imposto alla Russia.

Ci si mette anche Telepass a dare “il colpo di grazia” agli automobilisti e viaggiatori: non bastano i prezzi alla pompa proibitivi, ora aumenta anche il canone dell’abbonamento Telepass. Nella comunicazione inviata ai clienti si legge che si tratta di “un aumento unilaterale del Contratto Telepass Family”. L’unica soluzione per non subire il rincaro è recedere dall’accordo.

Le ragioni della società Telepass

La società, nella nota ai clienti, spiega: “La proposta di modifica unilaterale del contratto è dettata dall’esigenza di aumentare – per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 – i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva)”. L'aumento previsto sarà di 0,57 euro al mese (IVA inclusa) per il Family e di 0,28 euro (IVA inclusa) per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/Assistenza Stradale Italia. Il comunicato prosegue: “Tale rincaro sarebbe determinato dal progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”; e continua: “La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizio allo sviluppo tecnologico e normativo”.

Visto che la modifica è unilaterale, come anticipato, i clienti hanno un'unica possibilità, ovvero prendere visione del documento caricato sul sito, dove sono presenti tutti i dettagli sull'aumento, e eventualmente recedere dal contratto entro il 30 giugno. Chi recede deve restituire il su dispositivo a Telepass entro sei mesi. “In assenza di recesso, le modifiche proposte entreranno in vigore il 1° luglio 2022”. I clienti non sono certo contenti di questi rincari, anzi, e sul web non si sono risparmiati i commenti – ironici e non.