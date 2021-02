Telepass Family: novità per i motociclisti

editato in: da

Le giornate si stanno lentamente allungando e tra un mese esatto tornerà la primavera, la stagione preferita dai motociclisti. La scorsa settimana per le due ruote è arrivata un’ulteriore buona notizia: Telepass ha deciso di azzerare il canone di abbonamento del telepedaggio Telepass Family, previa attivazione di ‘Sconto Moto’ e di altri servizi. I centauri hanno tempo sino alla fine di aprile 2021 per aderire all’iniziativa.

In aggiunta Telepass ha annunciato che, anche quest’anno, è attivo lo sconto del 30% sul pedaggio per i motocicli dotati di dispositivo Telepass Family. Raddoppiano quindi i vantaggi per chi viaggia in sella. Al di là, infatti, del vantaggio di superare i caselli autostradali senza doversi sfilare i guanti e alzare la visiera (salvo alcuni imprevisti che possono capitare con la sbarra), l’abbonamento 2021 è gratuito. Per attivare la promozione i motociclisti clienti Telepass devono richiedere lo ‘Sconto Moto’ presso un Punto Blu o un Telepass store. Inoltre devono essere già titolari dei servizi di pedaggio Telepass Pay ‘Plus’ o dell’offerta Telepass Pay ‘X’, o aderirvi entro la fine del mese di aprile 2021.

Il blocco del canone sarà valido fino a che il cliente manterrà la titolarità del Telepass Family, con attivo lo ‘Sconto Moto’, e di una delle offerte Telepass Pay. L’abbonamento verrà azzerato dal mese successivo all’adesione. Per attivare i vantaggi Telepass Pay e avere accesso al circuito di pagamento dei servizi integrati di mobilità, è sufficiente scaricare la specifica app Telepass disponibile per gli smartphone iOS e Android.

I centauri che ad oggi non dispongono di un abbonamento ‘Telepass Family’ collegato alla propria motocicletta, potranno sottoscriverlo direttamente senza pagare il relativo abbonamento. Anche in questo caso basta richiedere lo ‘Sconto Moto’ e a una delle offerte di Telepass Pay, sempre entro il prossimo aprile.

Come detto, Telepass ha confermato una seconda novità a favore degli amanti delle due ruote. È stato infatti concordato con il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e con Aiscat, l’Associazione delle concessionarie autostradali, il rinnovo anche per il 2021 dello sconto del 30% sul pedaggio per i motocicli iscritti a Telepass Family. La percentuale di sconto, introdotta per la prima volta nel luglio del 2017, verrà accreditata solo sulle tratte gestite dalle società concessionarie aderenti all’iniziativa ‘Sconto Moto’.