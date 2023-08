Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Telepass Nuovo Telepass azzurro in edizione limitata: novità in Italia

Sappiamo tutti che cos’è il Telepass e i grandi vantaggi che offrea chi lo possiede: i conducenti di auto, moto e altri veicoli provvisti di questo dispositivo hanno la possibilità di pagare automaticamente il pedaggio autostradale al passaggio dal casello, nell’apposita corsia che viene segnalata, vedendosi addebitare i costi sul conto corrente associato ed evitando le temutissime code ai caselli, odiose e infinite soprattutto nelle giornate di esodo estivo.

Detto ciò, e considerato che sappiamo già come funziona e che negli anni abbiamo parlato più volte delle tariffe del Telepass e altre informazioni a riguardo, oggi vogliamo ricordare una grande novità. Dal primo agosto la società ha emesso un nuovo dispositivo, il Telepass azzurro, che ha i colori della nazionale italiana di calcio, nato nell’ambito della partnership tra Telepass e FIGC.

Come averlo

Il nuovo Telepass azzurro, come viene specificato sul sito ufficiale, è a disposizione dei nuovi clienti che aderiscono all’offerta Telepass Plus dal primo al 31 agosto. Ci sono ancora 15 giorni di tempo per averlo.

Che cos’è Telepass Plus? Si tratta dell’abbonamento premium che consente al possessore di pagare, oltre al pedaggio autostradale (motivo per cui è stato inventato) anche:

parcheggi nelle strisce blu;

servizi di mobilità condivisa;

carburante e ricarica elettrica;

biglietti dei treni e dei voli.

Si tratta di una nuova offerta, valida quindi per tutto il mese di agosto 2023 in Italia, che consente ai nuovi abbonati di avere un anno di canone gratuito e il 30% di cashback del pedaggio (accumulabile dal primo agosto 2023 al 15 ottobre 2023). Può essere usare usato sino alla fine del mese di ottobre per il carburante o per la ricarica elettrica, con un tetto massimo fissato a 35 euro.

Telepass personalizzato

Già da alcuni anni c’è la possibilità di personalizzare il Telepass nella scelta del colore. Autostrade per l’Italia mette infatti a disposizione dei suoi utenti differenti dispositivi e il cliente può scegliere il suo nel momento in cui si avvia il contratto.

In questo mese di agosto però la società ha voluto creare una nuova edizione limitata, disponibile fino al 31 agosto, solo per i nuovi clienti Telepass Plus: il Telepass azzurro che celebra la nazionale italiana calcio.

Il dispositivo è azzurro, proprio per riprendere il colore delle classiche maglie dei calciatori della Nazionale, e sullo stesso appare anche il logo con 4 stelle. Come abbiamo già sottolineato in precedenza, gli utenti interessati a questa edizione limitata, che non prevede assolutamente alcun costo aggiuntivo, hanno tempo un mese (ormai due settimane, fino al 31 agosto) per farne richiesta.

La cosa importante da sapere è che il Telepass potrà essere rilasciato solo a chi sottoscrive l’abbonamento Telepass Plus. In questo caso è prevista un’offerta speciale: per un anno intero non si paga il canone mensile e inoltre è possibile ottenere il 30% di cashback del pedaggio.

La cifra di cashback può essere accumulata sino al 15 di ottobre e può essere usata fino al 31 ottobre per le spese di carburante o per la ricarica elettrica (35 euro al massimo). Una nuova e interessante opportunità per chi vuole entrare a far parte del mondo Telepass e rendere i suoi viaggi in autostrada sicuramente più comodi.