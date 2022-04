Telepass, addio monopolio: arriva un nuovo telepedaggio

Il mercato del telepedaggio ha un nuovo attore, che “ruba” la scena a Telepass, o meglio, pone fine al lunghissimo monopolio del settore del pagamento automatico dei pedaggi autostradali. Stiamo parlando del Gruppo Unipol, che diventa il concorrente diretto di Telepass per la prima volta.

E questo avviene proprio poco dopo l’annuncio da parte della storica azienda – avvenuto solo alcuni giorni fa, ne abbiamo parlato – dell’aumento delle tariffe degli abbonamenti Telepass. Il servizio che consente di superare le barriere autostradali con il pagamento automatico (addebito sul conto corrente collegato), senza dover perdere tempo in coda ai caselli, ha un nuovo rivale.

L’annuncio da parte del Gruppo Unipol

In una nota ufficiale dell’azienda è possibile leggere come la compagnia bolognese ha dato il grande annuncio, che riguarda appunto il lancio di Unipolmove, un device che darà la possibilità a tutti gli automobilisti – e non solo – di poter scegliere anche un’alternativa a Telepass. Un nuovo dispositivo che consente di saldare il pedaggio autostradale in forma telematica, che segue proprio il modello del Telepass che noi tutti conosciamo ormai da anni (con sconti per i motociclisti), e che permette anche ali utenti di pagare differenti altri servizi aggiuntivi, come per esempio il bollo auto, le multe, il rifornimento alla pompa del carburante, le ZTL, i parcheggi blu e molto altro ancora.

Per chi non conosce Unipol, cosa rara, possiamo dire che si tratta della prima compagnia del settore Rc Auto in Italia. Per questo sicuramente sfrutterò tutti i suoi contatti, i clienti delle polizze assicurative, per promuovere e spingere gli abbonamenti del nuovo servizio Unipolmove, che per i primi sei mesi verrà offerto gratuitamente ai possessori, e poi costerà solo un euro al mese. Un gran risparmio rispetto a Telepass che, come abbiamo visto, a fronte dell’aumento, costa circa 22 euro all’anno.

Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, ha dichiarato: “Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative”. Un servizio completamente nuovo per il Gruppo Unipol, che amplia quindi l’offerta dell’azienda, affermato nel settore delle polizze assicurative e dei correlati servizi di assistenza e soccorso stradale, oltre che nella riparazione e manutenzione e dei danni del veicolo, della compravendita di auto usate sul sito e del noleggio a lungo termine.

A proposito di Telepass e dei recenti rincari

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, a partire dal 1° luglio 2022 tutto cambia: Telepass Family e Opzione Twin avranno costi maggiori. E così, con una modifica unilaterale del contratto, la società ha deciso di aumentare il canone mensile anche per coloro che sono già abbonati. Chiunque voglia recedere, per non subire il rincaro, lo può fare entro il 30 giugno, prima dell’inizio del periodo con nuova tariffazione.

La società, nella nota ai clienti, ha spiegato quanto segue: “La proposta di modifica unilaterale del contratto è dettata dall’esigenza di aumentare – per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 – i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva)”. L’aumento previsto sarà di 0,57 euro al mese (IVA inclusa) per il Family e di 0,28 euro (IVA inclusa) per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/Assistenza Stradale Italia. Il comunicato prosegue: “Tale rincaro sarebbe determinato dal progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”; e continua: “La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizio allo sviluppo tecnologico e normativo”.