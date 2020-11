Tamponi rapidi al via anche nei parcheggi ParkinGo

editato in: da

ParkinGO a Bergamo e Linate offre un nuovo servizio di grande utilità per tutti i cittadini che hanno bisogno di fare il tampone che dia esito certo e in tempi rapidi. L’idea nasce dalla collaborazione tra ParkinGO, il principale network europeo di parcheggi aeroportuali, e The Prevention Suite, azienda leader nei test checkup e nella profilazione sanitaria.

Il tampone rapido viene effettuato in modalità drive-in presso i parcheggi aeroportuali, deve preventivamente essere prenotato via web nella fascia oraria di preferenza, per ridurre le attese. In soli 15 minuti si ottiene il risultato, il test viene effettuato direttamente nella propria auto, in totale sicurezza, in aree ampie e senza pericolo di assembramenti.

Si utilizza dello stesso strumento che viene usato per le attività di screening dal Ministero della Salute e negli aeroporti. Il grande vantaggio è quello che riesce a dare immediatamente un responso, mantenendo alta l’affidabilità. Il servizio ha preso il via sabato scorso presso l’hub mobilità ParkinGO di Milano Malpensa, da ieri sono state attivate anche le strutture di Bergamo e Linate e a partire da domenica 15 novembre i ParnikGO di Venezia, Torino, Verona, Treviso, Firenze, Pisa, Bologna, Ciampino, Olbia, Cagliari.

Questo speciale tampone può essere acquistato solo ed esclusivamente sul web, sul sito apposito, e il costo è di 55 euro. Il risultato arriva direttamente sulla mail personale del paziente entro 15 minuti, in questo modo viene garantita anche la massima privacy.

Giuliano Rovelli, founder del ParkinGO Group, ha spiegato: “In questa difficile fase internazionale dove il traffico aeroportuale si è praticamente azzerato, abbiamo pensato ad una modalità che permetta di riconvertire temporaneamente le nostre strutture, dando continuità al lavoro e fornendo un servizio utile ai cittadini”.

E continua: “In pratica i nostri hub di mobilità si trasformeranno e si metteranno a disposizione per l’erogazione di tamponi rapidi in drive-in. Grazie agli accordi con Immunocar e The Prevention Suite siamo in grado di effettuare presso le nostre strutture aeroportuali sparse tutta Italia tamponi rapidi con esito in soli 15 minuti. Il servizio si prenota con pochi clic, scegliendo una fascia oraria per evitare assembramenti e code di ore di ore. Un tassello che completa il protocollo di sicurezza ParkinGO Safe e un nostro contributo per tornare alla normalità prima possibile. Il servizio è stato pensato in primis per i nostri clienti, i viaggiatori e per le aziende convenzionate, ma si estende a tutti i cittadini che necessitino di un tampone in tempi rapidi e certi».