Fonte: 123RF Che cosa sono i semafori T-Red, come funzionano e dove sono stati installati

Sulle strade del nostro Paese ci sarebbero tanti problemi da risolvere, uno dei quali è il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica. Chi per distrazione, chi per negligenza, sono troppi gli automobilisti che non rispettano le regole base, rischiando di causare (e spesso purtroppo causando) incidenti anche gravi.

Uno dei comportamenti più pericoloso e frequente, soprattutto nei centri urbani, è il mancato rispetto degli stop, dei segnali di precedenza e del semaforo rosso. Motivo per il quale oggi, nella città di Monza, arrivano i nuovi semafori T-Red. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, che sono già stati posizionati nei tre incroci più trafficati della città e che verranno messi presto in funzione.

Nello specifico, sono delle telecamere che saranno in grado di monitorare le infrazioni semaforiche. I T-Red rileveranno la targa delle auto dei conducenti che non rispettano le regole su strada, scattando delle foto a chi passerà con il semaforo rosso e quindi fornendo le prove per le conseguenti multe per violazione del Codice della Strada.

Dove si trovano i nuovi T-Red

L’assessore all’Ambiente, Energia e Mobilità Giada Turato ha spiegato a MonzaToday che i nuovi dispositivi sono stati installati in tre incroci: “In viale Lombardia, all’altezza dell’incrocio con via Montelungo, in viale Brianza all’intersezione con viale Cesare Battisti e lungo corso Milano, a ridosso dell’incrocio con via Arosio in zona stazione”. Prima di attivarli: “Mancano il collaudo e l’allacciamento. Si tratta di dispositivi adibiti al controllo delle infrazioni relative al transito dei veicoli cpn semaforo rosso”.

Prima di mettere in azione i nuovi semafori T-Red a Monza, dovrà essere installata anche la segnaletica preposta. L’assessore ha inoltre spiegato: “I fotogrammi eventualmente scattati poi saranno oggetto di accertamento da parte della Polizia Locale. L’obiettivo dell’intervento è quello di garantire una maggiore sicurezza stradale, nell’ottica della massima trasparenza comunicativa con i cittadini”.

E ha aggiunto: “Si tratta di apparecchi di monitoraggio delle infrazioni che sono stati posizionati in punti e in luoghi critici anche dal punto di vista della viabilità, per un maggiore rispetto del Codice della Strada e una riduzione dei sinistri agli incroci”.

I tre incroci sono ovviamente tra i più trafficati della città. I cittadini e gli automobilisti, nei giorni scorsi, si sono certamente chiesti quale altra “diavoleria” stava per essere montata ai semafori, vista l’estate da incubo appena passata a causa degli autovelox e alle polemiche scattate per colpa dei Velocar.

Investimenti e obiettivi

Come ha spiegato l’assessore, oggi l’investimento totale per l’installazione e il montaggio dei nuovi T-Red è stato pari a 121.000 euro, una volta fatti il collaudo e l’allacciamento entreranno in azione.

Come abbiamo detto poi manca la segnaletica, che dovrà avvisare gli utenti della presenza di questi nuovi dispositivi di controllo ai semafori. E infine pensiamo al grande obiettivo che la città di Monza vuole perseguire, ovvero aumentare la sicurezza su strada.

L’assessore infatti ha spiegato: “L’obiettivo dell’intervento è garantire una maggiore sicurezza stradale”. Quelle che sono state scelte sono le intersezioni che si trovano nelle aree più trafficate del capoluogo brianzolo, dove il rischio di incidentalità è piuttosto alto. Grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale poi sono stati scelti anche i punti di installazione specifici. Seguiranno aggiornamenti in merito al funzionamento.