Svelato il programma del MiMo 2023: auto autonome in gara

Fonte: IAC - Indy Autonomous Challenge MiMo 2023: per la prima volta in pista all'Autodromo di Monza le auto a guida autonoma più veloci del mondo

L’edizione 2023 del MiMo – Milano Monza Motor Show, si svolgerà dal 16 al 18 giugno: lo spettacolo dei motori a cielo aperto, giunto alla terza edizione, ha in programma per quest’anno interessanti novità, tra cui una nuova area destinata ad auto elettriche e ibride plug-in e la possibilità di effettuare test drive.

La novità dell’anno, però, è sicuramente la partnership con Indy Autonomous Challenge, che porterà per la prima volta in Europa la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota programmate da università e centri di ricerca di tutto il mondo.

MiMo 2023: svelato il programma

Il programma della terza edizione del Milano Monza Motor Show, presentato presso la sede ACI di Milano alla presenza delle autorità cittadine e del presidente MiMo Andrea Levy, è particolarmente ricco. L’evento si svolgerà all’Autodromo di Monza e prevede interessanti novità, a partire dalla possibilità di provare i nuovi modelli delle oltre 40 Case presenti all’evento su un circuito di 4 km appositamente predisposto per i test drive. Presente anche la prima Hypercar artigianale tutta italiana, la Pambuffetti PJ-01, ideata in Umbria e realizzata in soli 25 esemplari.

Ci sarà inoltre una nuova area – posizionata sul rettilineo dell’anello alta velocità del circuito di Monza – destinata ad auto elettriche e ibride plug-in: qui sarà possibile per i visitatori non soltanto informarsi su modelli e tecnologie, ma anche provare le diverse soluzioni di ricarica dei veicoli.

Non mancheranno i paddock dedicati a Classic Car, Supercar e Motorsport, in cui saranno esposte le auto che parteciperanno alla prima edizione del Concorso d’eleganza MiMo 2023, altra novità di quest’anno: a decretare le auto più belle non soltanto la giuria tecnica, ma anche i voti del pubblico, che potrà votare i modelli preferiti grazie ai codice QR associati a ogni auto.

L’Indy Autonomous Challenge debutta al MiMo

Una delle novità più interessanti della terza edizione del MiMo è il debutto della Indy Autonomous Challenge, la competizione di auto a guida autonoma inaugurata sul circuito di Indianapolis nell’ottobre del 2021 che arriva per la prima volta in Europa.

Nata con finalità strettamente legate alla ricerca e all’innovazione nel campo dei software di guida autonoma, la Indy Autonomous Challenge vedrà contrapporsi sulla pista di Monza le monoposto Dallara programmate da squadre composte da 17 università e centri di ricerca in tutto il mondo. Frutto della collaborazione tra gli uffici di Varano Melegari e la Dallara IndyCar Factory di Speedway, Indiana, la speciale Dallara a guida autonoma è dotata delle più sofisticate tecnologie (rigorosamente software) che permettono la percezione e il controllo dell’auto su pista.

Dopo una lunga serie di hackaton e simulazioni, la prima competizione su pista si è svolta a Indianapolis nell’ottobre 2021: sul podio ben due squadre italiane, la Italy Euroracing (Università di Modena, Università di Pisa, ETH) e l’Italy PoliMove del Politecnico di Milano, che ha trionfato anche al successivo 2022 IAC Grand Prix, tenutosi al CES nel gennaio 2022.

La prima volta su un circuito da F1

“Indy Autonomous Challenge è entusiasta di collaborare con MIMO per portare in Italia nel 2023 e nel 2024 i veicoli autonomi più veloci al mondo e alcune delle menti migliori e più brillanti nel campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e dell’automazione”, ha dichiarato Paul Mitchell, presidente di IAC. “Dopo aver gareggiato a Indianapolis, nell’ovale più famoso al mondo”, ha aggiunto, “è giusto affrontare il circuito stradale più famoso del mondo, lo storico Autodromo Nazionale Monza”.

Sarà la prima volta che le nuovissime Dallara AV-23, le auto a guida autonoma più veloci del mondo, si confronteranno con un circuito tecnico con curve e chicane: l’imperdibile finale, che vedrà scendere di nuovo in pista la squadra PoliMove che ha trionfato al CES, è prevista alle 14 di domenica 18 giugno.