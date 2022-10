Il SUV elettrico da 100mila euro lo lascia a piedi

Fonte: GMC Il SUV elettrico appena comprato va ko: e lo lascia a piedi

Mai fidarsi di un’auto, specialmente se è elettrica. Deve aver pensato questo Roman Mica, l’uomo che gestisce il sito web The Fast Lane Truck, che dopo aver comprato un SUV elettrico da oltre 100.000 euro si è ritrovato a dover chiamare il soccorso stradale per un grave problema al mezzo. L’Hummer nuovo di zecca, infatti, non solo si è fermato in mezzo alla strada in una situazione di pericolo, ma ha reso anche impossibile qualsiasi tentativo di riavvio per poterlo spostare dalla carreggiata dove altre vetture sfrecciavano e avrebbero potuto provocare un grave incidente.

Il SUV elettrico tradisce l’imprenditore

A raccontare la disavventura a bordo del suo Hummer da 117.000 euro è stato lo stesso Roman Mica, che in un lungo video pubblicato su YouTube ha ripreso i momenti salienti di un problema tecnico che avrebbe potuto provocare danni ben peggiori. Mica, parlando dal suo GMC Hummer EV (vi abbiamo presentato qui il compatto della Casa nella sua prima versione elettrica), si è detto innanzitutto infelice e insoddisfatto di quanto accaduto, ma ha spiegato per filo e per segno la situazione.

Le immagini parlano chiaro: un’auto grossa, difficile da non notare, ferma nel bel mezzo di una strada parecchio trafficata. Poco distante dalla vettura c’è un semaforo, probabilmente “colpevole” della sosta momentanea che però si è rivelata fatale al mezzo. Mica racconta di aver appena comprato il SUV elettrico e, dopo appena 400 chilometri alle spalle, il gran guaio.

“Ha subito una scarica completa. Non si metterà in moto se non lo collegherò ad una colonnina di ricarica”, ha raccontato sconsolato Roman Mica sul suo canale YouTube. Nonostante vari tentativi di riavvio, il compatto elettrico non ha voluto saperne di ripartire, mentre alla sua sinistra e alla sua destra continuavano ad arrivare altre automobili che avrebbero potuto colpire in pieno il SUV. “Ho provato a riavviare. Non riesco nemmeno ad aprire il bagagliaio, perché non funziona. Non c’è modo di eseguire un riavvio forzato su questo sistema: ho provato la modalità provvisoria, non si avvia nemmeno così, è semplicemente bloccato” ha proseguito nel racconto.

Mica, più che infelice, si è detto profondamente alterato per la situazione. Non solo per l’inconveniente tecnico che lo ha costretto a posteggiare nel bel mezzo della strada il suo mezzo, ma soprattutto per la spesa appena affrontata che, purtroppo per lui, ha già causato i primi problemi. Il SUV in questione, come si legge anche dal titolo del video caricato su YouTube da Mica, è costato 115.000 dollari, ovvero circa 117.000 euro e si tratta di un modello da oltre 1000 cavalli. Per l’americano non si tratta di una spesa casuale, in quanto come lui stesso ha ammesso compra spesso mezzi dall’alto valore: “Lo faccio da 12 anni e non ho mai avuto un veicolo che ci ha lasciato completamente a piedi, in questo tipo di situazione. Ho un veicolo da più di 4 tonnellate che non posso nemmeno trainare via”.

Il soccorso del poliziotto

Ma com’è andata a finire questa paradossale sventura per Roman Mica? Guardando il video per intero è lo stesso imprenditore a spiegarlo, soprattutto sfruttando un passaggio iniziale del filmato in cui si vede dallo specchietto retrovisore una volante della polizia. Un agente, intervenuto mettendosi dietro il SUV per segnalare il pericolo alle auto che arrivavano da lontano, ha infatti aiutato Mica a far ripartire il compatto facendoglielo spostare dalla strada.

Insieme a suo figlio e al poliziotto, infatti, attraverso un bizzarro processo di scollegamento della batteria, i tre sono riusciti a riavviare forzatamente il fuoristrada, dopo aver abbassato i finestrini e premuto il freno. Una modalità di emergenza prevista dal sistema elettrico dell’auto che ha permesso all’uomo di spostare il veicolo dalla strada e di raccontare la disavventura col “lieto fine”.