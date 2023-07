La supercar McLaren che ha stregato il festival di Goodwood

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren Al Goodwood Festival of Speed 2023 vince la McLaren Solus GT

Si conclude anche quest’anno la cronoscalata più famosa al mondo, quella del Goodwood Festival of Speed. L’auto vincitrice nel 2023 è la McLaren Solus GT, la più veloce su tutte. Le condizioni meteo non sono state per niente ottimali: il venerdì le prove sono state fatte sul bagnato, il sabato è stato cancellato per il maltempo.

Marvin Kirchhöfer ha ottenuto il miglior tempo, con 45,34 secondi, e subito dopo di lui è arrivata la Subaru GL Family Huckster guidata da Travis Pastrana, con un solo secondo di differenza.

La McLaren eccezionale

McLaren ha deciso di rendere omaggio al suo fondatore Bruce McLaren al Goodwood Festival of Speed 2023, ricordando la sua visione audace e i momenti che hanno caratterizzato i sei decenni trascorsi dalla nascita di McLaren nel 1963.

McLaren Automotive pone uno sguardo sul futuro con il debutto dinamico a livello mondiale di due nuovi modelli sulla Goodwood Hillclimb, insieme ad altre auto iconiche sia in corsa che in esposizione. La nuova supercar 750S con motore V8 è stata la protagonista della presenza di McLaren Automotive al Festival di quest’anno, con la rivoluzionaria Solus GT, monoposto con abitacolo chiuso. Ma è stata presentata anche la Artura, la supercar ibrida con propulsore V6 ad alte prestazioni di McLaren.

La Solus GT che ha vinto la cronoscalata al Goodwood Festival è l’evoluzione dedicata alla pista di un concetto futuristico che è stato visto per la prima volta nel videogioco Gran Turismo Sport. La produzione è limitata a soli 25 esemplari per i clienti, già tutti venduti. La Solus GT è alimentata da un motore V10 da 5.2 litri aspirato che supera i 10.000 giri/minuto ed è abbinato a una trasmissione sequenziale a sette rapporti realizzata ad hoc.

Fonte: Ufficio Stampa McLaren

Il motore è in grado di erogare la potenza di 840 CV e 650 Nm di coppia e, con un peso complessivo inferiore a 1.000 kg, le prestazioni sono incredibili, con uno scatto 0-100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h.

Oltre ad affrontare l’impegnativa Goodwood Hillclimb, una Solus GT è stata esposta anche alla McLaren House, la sede del marchio per il Goodwood Festival of Speed del 2023 e la destinazione per gli appassionati che desiderano esplorare il ricco patrimonio automobilistico e sportivo di McLaren.

McLaren al Goodwood Festival

Nelle aree dedicate alle Supercar e Costruttori è stata allestita un’importante rappresentanza di modelli McLaren del passato e del presente. Artura, la prima supercar ibrida V6 di McLaren, che ha partecipato alla cronoscalata insieme alla prima ibrida di McLaren, la hypercar P1, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario.

Gli spettatori hanno ammirato le auto realizzate da McLaren Customer Racing, tra cui la 12C GT3, la 650S GT3, la 570S GT4, la 720S GT3 X e la GT3 Evo, oltre alla nuova auto da corsa Artura Trophy.

Michael Leiters, Chief Executive Officer, McLaren Automotive, ha dichiarato: “Quest’anno ricorre il 60° anniversario della fondazione di McLaren e il Goodwood Festival of Speed è l’evento ideale per celebrare sei decenni di prestazioni strordinarie. Oltre alle iconiche automobili del nostro passato, presenteremo la nostra attuale gamma di modelli che, insieme a due debutti dinamici, rafforza ulteriormente le basi per un Future of Performance per McLaren”.