Sfreccia a 234 km/h con la Lamborghini appena comprata

Avere tra le mani un’auto sportiva rappresenta una grande tentazione che diventa ancora più grande se il bolide in questione è una Lamborghini. Ne sa qualcosa un automobilista di origini irachene che in Danimarca ha esagerato al volante di una Huracan Spyder.

L’automobilista aveva da poco acquistato il suo bolide fiammante in Germania ed era fermamente intenzionato a verificarne le prestazioni per capire fino a che velocità potesse spingersi. L’uomo, però, non aveva fatto i conti con gli autovelox che avrebbe potuto incontrare durante il tragitto.

Dalla Germania, il fresco proprietario della Lamborghini era diretto verso la Norvegia. Mentre si trovava in Danimarca, ha spinto al massimo la vettura, toccando i 234 km/h in un punto in cui il limite di velocità era fissato a 130 km/h. Un comportamento che non è di certo passato inosservato ed è costato caro all’automobilista.

In Danimarca l’eccesso di velocità è punito severamente dal Codice della Strada: oltre al fermo del veicolo e alla multa, il protagonista della vicenda rischia di vedersi confiscare la propria auto. Le autorità, inoltre, possono decidere di metterla all’asta: una decisione, questa, presa soprattutto di fronte a casi di guida pericolosa o spericolata.

Qualora l’auto venisse messa all’asta, la beffa sarebbe enorme per l’iracheno che aveva speso 200.000 per acquistare il bolide della Casa di Sant’Agata Bolognese. L’automobilista, nei prossimi giorni, sarà chiamato a rispondere delle sue azioni davanti al Giudice, sperando nella clemenza della corte per evitare di perdere la sua preziosa vettura.

La Huracan Spyder è uno dei modelli che vanta le migliori prestazione in rapporto tra peso e potenza all’interno del listino Lamborghini: il suo stile rappresenta l’apoteosi del gusto e dell’artigianalità made in Italy, con il concetto di super sportiva che viene elevato per raggiungere le prestazioni e le sensazioni di una coupé.

Il motore è un V10 5.2 capace di erogare oltre 600 Cv di potenza. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,1 secondi, mentre la velocità massima è di 324 km/h. Ambita dagli appassionati di automobili di tutto il mondo, la Lamborghini Huracan Spyder fa parte dei modelli all’interno della collezione privata di Mauro Icardi, attaccante argentino ex Inter che oggi milita nel Paris Saint-Germain.