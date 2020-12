Subaru Baracca, il ritorno: dopo 20 anni il nuovo sketch

editato in: da

E chi non ricorda la mitica Subaru Baracca, comparsa per la prima volta sugli schermi ormai nel lontano 2000? Sono stati i tre comici Aldo, Giovanni e Giacomo a farcela conoscere e oggi la Casa automobilistica ironizza con la nuova campagna di Natale lanciata sui social.

Subaru ha appena inaugurato il suo “Extraordinary Christmas” e ricordando i famosissimi finestrini che fanno “agvzzzz” con una foto pubblicata su Facebook ha fatto centro. Grazie a questa idea molto originale e quasi comica, oggi tutti tornano ad amare la Subaru Baracca e quindi la campagna sta avendo un grandioso successo. Dove abbiamo visto per la prima volta la simpatica auto immaginaria?

È stata presentata dal trio comico a teatro, in occasione dello spettacolo intitolato “Tel chi el telun”, al centro del quale c’era proprio un viaggio a bordo della famosissima Subaru creata dall’immaginazione dei tre, con accessori e optional inventati, i finestrini automatici che fanno “agvzzz” e tanti altri suoni che descrivevano le capacità fantastiche (e ovviamente inesistenti) di quella che poi è diventata la famosissima Subaru Baracca.

Sulla pagina Facebook di Subaru Italia, dopo l’apparizione della foto (qui sotto) che sicuramente tutti i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo hanno apprezzato (e non solo), sono arrivati tantissimi commenti tra il divertito e il nostalgico. “Stai già ridendo? Allora sei pronto per l’#ExtraordinaryXmas di Subaru”, è l’invito social.

I tre comici hanno spiegato: “I teatri sono chiusi, gli abbracci sono vietati, le festività saranno diverse senza la vicinanza dei propri cari. Quest’anno così difficile (a causa del Coronavirus) ci ha fatto proprio venir voglia di regalare una risata. Abbiamo pensato a uno degli sketch che amiamo di più, immaginando di rifarlo 20 anni dopo con qualche novità: così è nato il video Subaru Baracca: II Ritorno”.

Il nuovo cortometraggio si trova sul web, è stato realizzato nelle settimane scorse, mettendo al centro sempre una Subaru, che è una baracca solo nella loro immaginazione. Il video è il racconto di una nuova avventura che vivono Giovanni e Giacomo che, a bordo dell’auto, devono raggiungere Aldo a Siracusa, per passare il Natale insieme. Ma qualcosa va storto, e non sveliamo altro, perché è da vedere!! “Abbiamo realizzato il video insieme agli amici di Subaru, che per fortuna in tanti anni non se Ia sono mai presa troppo per quel “baracca”! Chissà, nel 2020 i finestrini faranno ancora agvzzz?”.

La Casa ha chiesto al trio di tornare sul palco ancora a bordo di una Subaru, per regalare la magia di un sorriso, in questo Natale così “diverso”. È probabile che l’auto da cui hanno preso ispirazione i comici (secondo alcune ipotesi) sia la Alcyone SVX, prodotta tra il 1991 e il 1996. In ogni caso la Subaru Baracca resta un cult (nonostante il brand sia famoso per le sue auto che tutto sono tranne che “baracca”) e l’ironia del marchio è stata molto apprezzata e stimata.