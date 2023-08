Fonte: 123RF Nel 2023 ci sono già state 238 vittime tra i pedoni

I dati dell’Osservatorio Asaps quantificano quella che, a tutti gli effetti, può essere definita come una strage di pedoni che si sta registrando in Italia. Anche nei primi giorni del mese di agosto, purtroppo, il numero di pedoni morti è elevato.

I dati di tutto il 2023 sono tutt’altro che buoni e confermano quanto già registrato nel corso del 2022. Per contrastare questa tendenza diventa sempre più necessario puntare, con decisione, sulla sicurezza stradale.

Troppi pedoni morti anche in agosto

Asaps (Associazione Sostenitori della Polizia Stradale) ha pubblicato i primi dati sui pedoni morti in Italia nel corso dei primi giorni del mese di agosto. In appena 5 giorni, infatti, sono stati ben 9 i pedoni morti lungo le strade italiane.

Si tratta di un inizio di mese molto negativo che segue una prima parte di 2023 in cui, purtroppo, le vittime tra i pedoni sono state elevate. Da inizio gennaio, infatti, sono stati registrati 238 morti di cui 151 uomini e 87 donne. Già lo scorso marzo era stato confermato un inizio di 2023 drammatico in termini di vittime della strada.

I dati di Asaps confermano i rischi per gli over 65: nel corso del 2023, infatti, i morti in questa fascia d’età sono stati ben 112, quasi la metà del totale registrato sulle strade italiane. Tra i pedoni vittime di incidenti stradali ci sono stati anche 11 minorenni. Recenti statistiche hanno confermato, inoltre, che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani.

La regione in cui si registrano più vittime è il Lazio. Nel corso del 2023, infatti, i morti tra i pedoni sono stati ben 40. Si tratta di un dato decisamente “fuori scala” se rapportato alle altre regioni più popolose in Italia. Dopo il Lazio, infatti, seguono Lombardia e Veneto, entrambe con 25 vittime, poi Campania e Emilia-Romagna, con 24 vittime.

I numeri forniti dall’Osservatorio Asaps sono parziali: i dati, infatti, non tengono conto dei feriti gravi che perdono la vita mesi dopo l’incidente. Nei decessi registrati da Istat e riportati da Asaps, infatti, si tiene conto solo dei decessi nei primi trenta giorni successivi al sinistro.

Per offrire maggiori dettagli in merito agli incidenti stradali registrati in Italia, Asaps ha realizzato una nuova mappa interattiva, accessibile tramite il sito ufficiale, in cui vengono inseriti, con tanto di geolocalizzazione, gli incidenti con un aggiornamento in tempo reale.

Anche il 2022 è stato negativo

I dati parziali del 2023 confermano che la strage di pedoni in Italia non è una novità. Nel 2022, come già confermato da Asaps, ci sono stati 307 morti tra i pedoni sulle strade italiane. Il dato è in crescita rispetto sia al 2020 che al 2021 quando le vittime furono, rispettivamente, 240 e 271 nonostante le limitazioni alla circolazione legate alla pandemia.

Si tratta di un fenomeno drammatico che conferma il grave problema di sicurezza stradale che affligge l’Italia. Il numero di vittime tra i pedoni non solo continua a essere alto ma non sembra registrare alcun calo, nonostante auto sempre più sicure, grazie ai sensori in grado di riconoscere i pedoni, e normative più stringenti per quanto riguarda la velocità massima.