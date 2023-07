Storico Valentino Rossi, prima vittoria in GT World Challenge Europe

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Vittoria sul circuito di Misano: Valentino Rossi conquista il podio sulla sua BMW M4 GT3

Valentino Rossi torna a Misano-Adriatico, là dove – correndo in MotoGP e facendo sognare i suoi fan – aveva collezionato già tre vittorie in sella alla sua moto. Oggi il Dottore torna a far parlare di sé e, in una fantastica ed emozionante giornata, riesce a conquistare la sua prima vittoria nel GT World Challenge Europe in Gara 2.

Torna a battere il cuore dei tifosi del Dottore, che stavolta riesce a dare il meglio di sé sulle quattro ruote, vincendo al volante della sua BMWM4 GT3, con il suo compagno di squadra Maxime Martin. I due piloti hanno guidato l’auto numero 46 fino a raggiungere la vittoria nella seconda manche che si è tenuta sul circuito di Misano, in Emilia Romagna, valida per la Sprint Cup.

Dietro di loro si sono posizionate l’Audi numero 11 guidata da Christopher Haase e Lucas Legeret, e l’altra BMW, guidata da Neubauer e Simmenauer, che hanno conquistato il terzo gradino del podio.

La gara

L’inizio della gara è stato molto tranquillo, si sono registrati pochi cambiamenti di posizione. Alberto di Folco ha però avuto un incidente durante la competizione, al giro 11, che ha costretto la safety car a intervenire in pista, bandiere gialle dopo solo un quarto d’ora di gara. I piloti sono quindi rientrati ai box, il pit stop ha favorito Valentino Rossi: la BMW numero 32 che fino a prima era in testa infatti ha impiegato più del previsto a tornare in pista e quindi il Dottore è riuscito ad approfittare della situazione per guadagnarsi la prima posizione.

Valentino Rossi è riuscito a dimostrare tutto il suo amore per la pista di Misano, dedicata a Marco Simoncelli, il giovane e talentuoso pilota che ha perso la vita in un incidente su pista a Sepang il 23 ottobre 2011, in cui fu coinvolto anche il Vale, lo ricordiamo benissimo, purtroppo. Il Dottore #46 ha conquistato tempi eccezionali sul circuito per cui prova “affetto” ed è riuscito a mantenere il primo posto.

Legeret e Simmenauer hanno lottato per tutta la gara, poi c’è un altro italiano che ha compiuto una notevole impresa, con una strabiliante rimonta, Raffaele Marciello, che è riuscito a portare la sua Mercedes #88 dal decimo posto fino a un passo dal podio, in quarta posizione.

Valentino Rossi e la sua vittoria

Il Dottore è entusiasta del risultato raggiunto, e infatti ha dichiarato, subito dopo la sua vittoria: “Oggi non poteva andare meglio, vincere la mia prima gara in questo campionato è bello, ma farlo a Misano è ancora più speciale. Sapevamo di poter andare forte, specialmente dopo che Martin era riuscito a piazzare la macchina in seconda fila. Ma non ci aspettavamo di poter vincere. Avevo vinto anche la Road to Le Mans, ma questo è il campionato principale e il livello è molto alto. Questo è il quarto podio dell’anno, è stato fantastico. Mi sono divertito tantissimo e voglio continuare così”.

Dalle sue parole emergono uno straordinario entusiasmo, grande orgoglio e tanta emozione: un risultato eccezionale che sicuramente ha dato quella carica che ci voleva a Valentino Rossi, che da oggi sarà ancora più agguerrito e continuerà senza dubbio a dimostrarci il meglio di sé.