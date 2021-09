Storico sorpasso in Europa: la fine delle auto diesel

Non era mai successo prima d’ora, e questo significa che il mercato auto si sta rivoluzionando. Assistiamo infatti ad una progressiva ‘fine’ delle auto diesel , un sorpasso storico in Europa. La somma delle immatricolazioni delle vetture elettriche, a idrogeno e plug-in hybrid ad agosto 2021 ha superato quella delle macchine alimentate a gasolio.

Evoluzione sostanziale rispetto allo scorso anno quando, nello stesso mese, le auto diesel avevano venduto ben 158.300 unità in più rispetto al ‘terzetto’, che quest’anno ha sorpassato invece il gasolio di 10.100 unità. In base ai dati raccolti dallo studio di Jato Dynamics, i numeri molto alti delle vetture a zero e basse emissioni sono dovuti anche al contributo delle versioni elettriche di Fiat 500, Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa e Kia Niro, e in parte anche della Volkswagen ID.3, che in Europa è stata l'auto elettrica più venduta ad agosto 2021.

Nel gruppo PHEV, BEV e FCEV, le vere protagoniste sono le versioni 100% elettriche, sembra incredibile, ma è proprio così. Chiaro segnale di un’evoluzione del mercato auto, dominato da ben oltre un secolo dalle vetture alimentate a diesel e a benzina.

I modelli plug-in hybrid ed electric ad agosto hanno ottenuto il 21% di market share con 151.737 unità vendute in tutto, mentre i diesel sono arrivati al 20%, con 141.635 immatricolazioni. Non possiamo dire che sia stato il miglior mese in assoluto per le auto EV, però è un sorpasso storico e inaspettato, visto che fino al 2018 le elettriche occupavano una fetta di mercato quasi inesistente. Ad oggi sono ancora le auto a benzina a dominare la scena, con il 56% di market share.

Vediamo quali sono state le vetture di maggiore successo: in prima posizione Dacia Sandero, seguita da Volkswagen Golf al secondo posto e Toyota Yaris (oggi anche in versione SUV) al terzo e ultimo gradino del podio. Volkswagen ID.3 è l’auto a zero emissioni di maggiore successo, seguita immediatamente da Tesla Model 3, sotto di solo 80 unità in tutto. Terzo posto tra le elettriche per Volkswagen ID.4. Le auto a zero emissioni stanno vivendo un gran momento di espansione, tanti produttori stanno portando avanti la transizione in maniera molto rapida, per una nuova mobilità ‘pulita’ e con consumi ridotti.