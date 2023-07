L’elettrico cresce in tutto il Vecchio Continente: la maggior parte dei mercati europei, si legge nel report dell’ACEA , fa registrare risultati ben oltre le aspettative, che vanno dal +90,1% dell’Olanda al più modesto +52% della Germania. Le auto più vendute in Europa, però, restano quelle a benzina.

Il dato, secondo l’Associazione dei Produttori Europei, è impressionante: con una quota di mercato che supera il 15%, le auto elettriche diventano la terza scelta più popolare in ambito di nuove immatricolazioni, superando per la prima volta le motorizzazioni diesel.

ACEA: la ripresa del mercato auto in Europa

La prima metà del 2023 fa segnare un deciso aumento delle immatricolazioni di nuove auto: secondo gli ultimi dati pubblicati da ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, tutti i Paesi dell’Unione Europea, eccetto l’Ungheria, fanno registrare un incremento delle vendite.

I quattro più grandi mercati europei sono allineati su una crescita che va dal +9,1 dell’Italia al +24,8% della Germania, con i mercati di Spagna e Francia che si attestano rispettivamente su un aumento di immatricolazioni del +13,3 e dell’11,5%.

In generale, le registrazioni di nuove auto nel Vecchio Continente sono cresciute significativamente rispetto al primo semestre del 2022 (+17,9%), raggiungendo i 5,4 milioni di unità. Ma il dato che salta all’occhio scorrendo il report è un altro: per la prima volta, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria superano quelle dei veicoli diesel.

Con una quota di mercato che è passata in dodici mesi dal 10,7 al 15,1%, l’elettrico diventa così la terza scelta più popolare tra i clienti europei - dopo benzina (36,3%) e ibrido (24,3%).

Auto elettriche: il balzo in avanti (+66,2%)

Nel mese di giugno, si legge nell’ultimo report di ACEA, le nuove immatricolazioni di auto elettriche in Europa sono aumentate del 66,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, raggiungendo le 158.252 unità. Il Vecchio Continente si allinea così al trend globale guidato dalla Cina che ha visto il mercato dell'elettrico crescere esponenzialmente fino a conquistare una quota di mercato del 14%.

Se è vero che l'auto più venduta in Europa è un vero e proprio manifesto della mobilità alla spina, sul mercato c'è spazio anche le opzioni ibride, che a giugno fanno segnare un +32,4%: il dato sulle ibride è fortemente trainato dal mercato tedesco (+59,1%), con Italia e Francia che seguono il trend e crescono rispettivamente del +29,9 e del 27,9%. Tra gennaio e giugno del 2023 sono state immatricolate quasi 1,4 milioni di auto ibride.

In termini di vendite, le ibride plug-in sembrano scontare lo scatto delle ibride elettriche sul mercato tedesco, dove si registra un significativo calo che sfiora il 40%. In generale, l’ibrido plug-in fa registrare un leggero calo, ma è sempre più apprezzato in Francia (+49,9%) e Spagna (+51,7%).

Le auto più vendute in Europa? Sempre loro

Le auto più vendute in Europa restano quelle a benzina: 379.067 unità vendute per una crescita dell’11% soltanto nel mese di giugno, anche se la quota di mercato inevitabilmente cala a vantaggio delle alternative più ecologiche. Nella prima metà dell’anno, sono stati immatricolati più di due milioni di nuovi veicoli a benzina (il 15% in più rispetto al primo semestre dello scorso anno).

Il diesel, superato ormai anche dalle elettriche, continua sulla via di un declino costante che nel mese di giugno si attesta sul -9,4%: nonostante una significativa crescita di immatricolazioni di auto diesel in Romania (+22,4%), la quota di mercato perde quattro punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Come ricorda l’UNRAE, l’Italia resta il fanalino di coda per quanto riguarda le immatricolazioni di auto elettriche: “Il nostro mercato resta ancora all’ultimo posto nella diffusione di auto con la spina (ECV)", spiega l'Associazione, "anche se la quota continua lentamente a salire e tocca il 9,8%, con le BEV al 4,4% e le PHEV al 5,4%”.