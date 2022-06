Storica decisione della Casa: solo auto elettriche dal 2025

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar Land Rover Jaguar abbandonerà la produzione di motori benzina e diesel nel 2025, con 10 anni di anticipo sulla tabella UE

Jaguar abbandonerà la produzione di auto benzina e diesel nel 2025, con 10 anni di anticipo rispetto alla normativa europea che prevede la dismissione dei motori endotermici entro il 2035. Lo storico marchio nato nel 1922 a Blackpool, oggi confluito nella multinazionale Jaguar Land Rover controllata da Tata Motors, conferma così lo spirito pionieristico e innovativo lanciato con la strategia Reimagine. Il nuovo corso di Jaguar Land Rover, annunciato nei primi mesi del 2021, intende ridefinire il concetto di Modern Luxury mettendo al centro l’attenzione, sempre più necessaria, alle tematiche ambientali.

Una nuova era targata Jaguar

L’attuale gamma Jaguar Land Rover, che lo scorso anno ha venduto oltre 400mila veicoli in 127 Paesi del mondo, offre già da qualche tempo motori elettrici, ibridi plug-in e mild-hybrid, che si affiancano alle più recenti motorizzazioni diesel e benzina. In linea con la strategia globale Reimagine, che intende portare i due luxury brand a diventare una forza trainante nella complessa transizione all’elettrico, Jaguar Land Rover punta a “stabilire nuovi parametri di riferimento in termini di qualità, tecnologia e sostenibilità”.

Così Jaguar, il primo brand ad offrire un SUV ad alte prestazioni interamente elettrico, reinterpreta il futuro del Modern Luxury in chiave full electric, con la decisione storica di abbandonare i motori diesel e benzina con 10 anni di anticipo sulla normativa UE che ne vieta la produzione a partire dal 2035. Jaguar ha sempre precorso le tecnologie: come spiega il CEO di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci “con I-Pace abbiamo lanciato il primo full electric SUV di lusso (nel 2018 molto prima della concorrenza) e, di fatto, aperto una nuova era per le auto elettriche”.

Lo statement di Jaguar è stato un primo passo fondamentale per tutto il settore: “Prima dell’arrivo di auto di lusso elettriche, le vetture a batteria avevano un’immagine non di grande valore”, spiega Santucci, “poi sono arrivate le auto di lusso a batteria da oltre 500 km di autonomia, con prestazioni mozzafiato, finiture raffinatissime, design futuribile”. Ed ecco che la concezione dell’elettrico è rapidamente cambiata.

Reimagine Jaguar: rivoluzione elettrica

La svolta di Jaguar proietta il brand inglese nel futuro 100% elettrico molto in anticipo rispetto ai tempi previsti, e lo fa restando fedele al DNA “Grace & Pace”, offrendo cioè una gamma full electric che non si discosta dalle vetture belle e potenti che hanno fatto la storia del marchio Jaguar.

Il processo illustrato da Jaguar Land Rover, da sempre all’avanguardia nella ricerca di soluzioni che rendano le auto più ecosostenibili, va ben oltre la semplice proposta di vetture elettriche belle e potenti: si tratta qui di “Re-immaginare” il concetto di Modern Luxury, grazie a una visione senza compromessi – sia in termini di innovazione nei materiali e di processi produttivi sia nella promozione di valori sociali e ambientali.

Jaguar diventa così il marchio dell’estetica etica, e lancia una rivoluzione culturale che sembra viaggiare controcorrente: invece di opporsi agli importanti cambiamenti che stanno investendo l’intero settore automotive, la Casa inglese decide di cavalcare le novità, ed evolversi in un brand di lusso completamente elettrico nel giro di tre anni. Le prossime creature di Jaguar Land Rover saranno caratterizzate da un design innovativo e dalla presenza di un ecosistema completo, supportato da tecnologie così pionieristiche da essere definite “di prossima generazione”.

“Quando arriva il vento forte, c’è chi costruisce muri e chi mulini”: nel decennio 2007-16, ricorda Jaguar Land Rover, la produzione di auto in Italia era già dimezzata rispetto al decennio precedente, eppure neanche si parlava di automobili a batteria. La “crociata” contro l’elettrico è stata anche oggetto di un breve manuale, pubblicato da Jaguar nel marzo 2022, teso a smontare le 20 fake news più diffuse sulle auto elettriche. La sostenibilità ambientale, secondo la Casa inglese, deve diventare uno stile di vita e una nuova identità di mobilità, in grado di rispettare l’ambiente senza per questo rinunciare al lusso sportivo Jaguar.