Stop monopattini a noleggio nella capitale europea

I monopattini elettrici, come sappiamo, sono uno dei mezzi della micromobilità del futuro. Piccoli veicoli a zero emissioni, altamente sostenibili e molto comodi per destreggiarsi ogni giorno nel traffico cittadino. Purtroppo però “non è tutto oro quel che luccica”: negli ultimi anni abbiamo visto molti incidenti legati all’utilizzo improprio dei monopattini, oltre a episodi di inciviltà e “sosta selvaggia” sui marciapiedi.

Questo non accade solo in Italia, abbiamo letto molte notizie legate a situazioni spiacevoli coi monopattini, soprattutto presi a noleggio, anche in altre capitali europee, come Parigi. Che cos’è successo in questi giorni?

Cittadini esasperati: stop ai monopattini a noleggio

Sono ben 9 cittadini su 10 ad aver votato “no ai monopattini a noleggio”. I parigini sono davvero esasperati dalla situazione: chiunque e senza alcun controllo ha la possibilità di noleggiare uno di questi mezzi, senza poter mai essere tracciato e multato. I comportamenti lamentati sono svariati: dalle soste selvagge, come avviene anche in Italia, alla circolazione sui marciapiedi, a gente che freccia senza rispettare stop e semafori per le vie della città.

È per questo che, a partire dal mese di settembre, Parigi eliminerà tutti i monopattini elettrici a noleggio dalle vie del centro urbano. Questi mezzi ormai hanno conquistato le strade della capitale francese da qualche anno, ma i cittadini sono esasperati dal comportamento degli utenti, senza controllo.

Monopattini selvaggi: vietati a Parigi

I residenti, che già si trovano a dover comprendere una circolazione stradale in continuo cambiamento e a dover combattere ogni giorno con ingorghi e traffico pesanti, hanno votato no. Quasi tutti contro i monopattini elettrici, che la maggior parte delle volte vengono avvistati sfrecciare contromano e oltrepassare i semafori rossi. Troppi gli incidenti, le vittime e i feriti: andava assolutamente presa una decisione, e il 90% dei residenti nella capitale francese ha deciso che i monopattini a noleggio devono essere eliminati.

Anne Hidalgo, la sindaca, aveva già pronunciato il suo dissenso verso la circolazione di questi mezzi, diventati ormai troppo pericolosi. E oggi ha detto di volersi impegnare per rispettare il volere dei cittadini: se quindi la volontà dei parigini sarà rispettata, la capitale diventerà la prima città europea a vietare totalmente il monopattino a noleggio.

Troppi i sinistri che hanno visto coinvolti questi mezzi, motivo per il quale la sindaca aveva appunto già da tempo dichiarato la sua forte opposizione, lasciando comunque decidere anche ai suoi cittadini che cosa fosse meglio per tutti. È chiaro che c’è un altro lato della medaglia da considerare: ci sono più di 800 dipendenti delle principali aziende del settore attive in città, che hanno paura di perdere il loro posto.

Ma i monopattini elettrici sono diventati davvero troppo selvaggi e terrorizzano i pedoni, e non solo. Purtroppo anche biciclette ed ebike non sempre seguono le regole, motivo per il quale la sindaca ha annunciato l’entrata in vigore di un nuovo “Codice della Strada ad hoc” entro fine estate.

Il Ministro dei Trasporti Clément Beaune la pensa diversamente, come anche il presidente Macron, e ha presentato nei giorni scorsi un piano nazionale che mira a una “pacificazione dello spazio pubblico”, con regole più rigide. Secondo Baune: “Se ben organizzati, ben regolati, i monopattini elettrici possono essere una chance”. Questo è vero, ma i cittadini non la pensano così, sono ormai esasperati.